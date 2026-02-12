Tango Meets Jazz – Bandonegro

Michał Główka, bandoneon

Jakub Czechowicz, violina

Marek Dolecki, klavir

Marcin Antkowiak, kontrabas

Astor Piazzolla

Libertango

Adiós Nonino

Chique

Concierto para Quinteto

Oblivion

Michelangelo 70

Osvaldo Pugliese

Zum

Marcin Antkowiak

Cuyo

Patagonia

Poder Tango

Tenderness

Gotango

Vislumbrar

„Prekrasna glazbena zrelost i iznimno originalan zvuk koji vjerno prenosi duh glazbe Astora Piazzolle.”

Richard Galliano (francuski skladatelj i multiinstrumentalist)

„Bandonegro nije samo ansambl – to je fenomen na poljskoj glazbenoj sceni.”

Adam Baruch (Jazz Forum)

„Tango Meets Jazz” jedinstveni je projekt ansambla Bandonegro u kojem se tango susreće s jazzom, minimalističkom glazbom i suvremenom improvizacijom. Riječ je o glazbenom putovanju u kojem ansambl predstavlja autentičan stil, spajajući puls Buenos Airesa s europskom senzibilnošću.

Na koncertima se mogu čuti autorske skladbe članova Bandonegra, kao i svježe i iznenađujuće obrade djela Astora Piazzolle. Projekt je rezultat dugogodišnjih istraživanja i eksperimentiranja, čiji su plod dva albuma: kritički hvaljeni Hola Astor – dinamična fuzija tanga, jazza i rocka – te najnoviji TANUEVO (svibanj 2025.), svojevrsni glazbeni manifest novog pristupa tangu nuevu.

Album TANUEVO nastao je u legendarnom studiju Fortmusic u Buenos Airesu uz sudjelovanje istaknutih umjetnika, među kojima su Daniel „Pipi” Piazzolla (unuk Astora Piazzolle) i gitarist Lucio Balduini. Album su producirali svjetski renomirani producenti, višestruki dobitnici nagrade Grammy. Premijerno je predstavljen u kultnom Bebop Clubu u Buenos Airesu.

Astor Piazzolla (1921–1992) bio je argentinski skladatelj, bandoneonist i ključna figura transformacije tradicionalnog tanga u smjeru tzv. tango nuevo. Piazzolla je tijekom 1950-ih i 1960-ih razvio novi idiom koji tango izvodi iz plesne funkcije i uvodi ga u koncertni kontekst, oslanjajući se na elemente klasične glazbe (posebno barokne forme), jazza i suvremene harmonije. Njegov rad snažno je utjecao na percepciju tanga kao autonomnog umjetničkog žanra.

Libertango (1974) nastao je u razdoblju Piazzollina boravka u Europi i simbolizira oslobađanje od tradicionalnih tango-formi. Ritmička repetitivnost i jasna formalna struktura upućuju na utjecaje minimalizma i funka.

Adiós Nonino (1959) jedna je od njegovih najosobnijih skladbi, nastala nakon smrti skladateljeva oca; kombinira lamentacijski karakter s dramatičnim kontrastima tipičnima za tango nuevo.

Chique pripada ranijem razdoblju i pokazuje prijelaz između tradicionalnog tanga i kasnijeg, složenijeg jezika.

Concierto para Quinteto (1970) jedno je od najambicioznijih djela pisanih za njegov standardni kvintet (bandoneon, violina, klavir, električna gitara i kontrabas), s jasno razrađenim formalnim dijelovima i improvizacijskim elementima.

Oblivion (1982), izvorno skladan za filmsku glazbu, predstavlja lirsku, introspektivnu stranu Piazzollina izraza, s naglaskom na melodiju i spor tempo.

Michelangelo ’70 obilježen je snažnim ritmičkim impulsom i sinkopiranim strukturama, odražavajući energiju urbanog Buenos Airesa kraja 20. stoljeća.

Osvaldo Pugliese (1905–1995) jedan je od najznačajnijih predstavnika tradicionalnog argentinskog tanga (tango clásico), pijanist, skladatelj i vođa orkestra. Pugliese je razvio prepoznatljiv orkestralni stil temeljen na sporijim tempima, izraženoj dinamici i kolektivnom muziciranju. Njegova glazba snažno je utjecala i na plesni i na koncertni tango.

Zum pripada instrumentalnim tangima u kojima se jasno očituje Puglieseova sklonost napetim ritamskim figurama i postupnom građenju forme. Skladba je često interpretirana kao most između plesne tradicije i koncertnog izraza.

Marcin Antkowiak (1993), član Bandonegra, poljski je skladatelj i kontrabasist čiji autorski rad proizlazi iz dijaloga s tradicijom tango nueva, ali i suvremenom jazz-estetikom. Njegove skladbe ne oponašaju argentinski idiom, već ga reinterpretiraju u europskom kontekstu, s naglaskom na strukturu, boju i ritmičku fleksibilnost.

Antkowiak je autor većine skladbi na albumu TANUEVO, posljednjem diskografskom izdanju ansambla Bandonegro, čime njegov skladateljski rukopis čini okosnicu tog projekta. Njegovo pisanje razvija se u bliskoj povezanosti s izvođačkom postavom ansambla te se oslanja na poznavanje tehničkih i izražajnih mogućnosti svakog pojedinog člana kvarteta. Skladbe su oblikovane kao međusobno povezane dionice u kojima se instrumentalne linije organski nadovezuju i isprepliću, dok se različiti stilovi i utjecaji integriraju unutar jasno prepoznatljivog tango-pulsa, koji ostaje temeljna referentna točka.

Na večerašnjem koncertu ansambl izvodi njegove skladbe Cuyo, Patagonia, Poder Tango, Tenderness, Gotango i Vislumbrar.

Petra Crnčević

Michał Główka, bandoneon / harmonika

Rođen 1993. godine u Poznanju, Michał Główka diplomirao je 2018. na Muzičkoj akademiji u Bydgoszczu u klasi prof. Jerzyja Kaszube. Umjetničko usavršavanje nastavio je uz istaknute pedagoge i izvođače, među kojima su prof. Klaudiusz Baran, prof. Grzegorz Stopa, prof. Alexander Dmitriev i Jurij Szyszkin. Laureat je brojnih nacionalnih i međunarodnih natjecanja. Presudan trenutak u njegovu umjetničkom razvoju dogodio se 2010. godine, kada je prvi put čuo skladbu Astora Piazzolle – iskustvo koje je usmjerilo njegov interes prema tangu i potaknulo osnivanje vlastitog ansambla.

Jakub Czechowicz, violina

Rođen 1993. godine u Poznanju, diplomirao je 2014. na Muzičkoj akademiji u Poznanju u klasi prof. Wojciecha Malińskog i prof. Michała Grabarczyka. Dobitnik je brojnih nagrada na nacionalnim i međunarodnim violinističkim natjecanjima, a dodatno se usavršavao na majstorskim tečajevima kod uglednih umjetnika kao što su Robert Kabara, Kazimierz Kudanowski, Roberto Siri, Klaudiusz Baran i Konstanty Andrzej Kulka. Osnivač je i predsjednik Zaklade La Vita Arte, usmjerene na promicanje tango-glazbe kroz istraživačke, izdavačke, umjetničke i edukativne projekte.

Marek Dolecki, klavir

Rođen 1993. godine u Poznanju, studirao je u klasi prof. Bogumiła Nowickog te diplomirao na Muzičkoj akademiji u Poznanju. Dobitnik je nagrada na međunarodnim pijanističkim natjecanjima „Amadeus” u Brnu, „Concours Musical de France” u Krakovu i „Hillera” u Görlitzu. Umjetničko oblikovanje usavršavao je pod vodstvom Alekseja Orłowieckog, Martina Hughesa, Roberta Sirija, Elżbiete Tarnawske, Monike Sikorske-Wojtache i Waldemara Wojtala.

Marcin Antkowiak, kontrabas

Rođen 1993. godine u Poznanju, skladatelj je, aranžer i instrumentalist. Glazbeno obrazovanje započeo je na klaviru, a 2004. godine prelazi na kontrabas. Diplomirao je s pohvalom na Muzičkoj akademiji u klasi prof. Szymona Guzowskog. Suradnik je brojnih orkestara i filharmonija u Poljskoj i inozemstvu, a 2017. godine pristupio je audiciji za mjesto kontrabasista Orkestra Filharmonije u Monte Carlu. Laureat je 14. Natjecanja skladatelja „Tadeusz Ochlewski” u organizaciji Poljske glazbene naklade. Na poziv njemačke televizije ARD 2020. godine skladao je i aranžirao glazbu za film Tanze Tango mit mir.