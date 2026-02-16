Tamburaši koji su s Dabrom pjevali o Paveliću zapravo su policajci

Videosnimka na kojoj saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro tijekom pokladnog jahanja u Komletincima pjeva stihove u kojima Antu Pavelića naziva “vođom svih Hrvata” izazvala je val političkih reakcija.

Podsjećamo, na Facebooku je jučer osvanula snimka na kojoj Dabro pjeva “Kad je Stjepan Radić umirao”, pjesmu poznatu i pod nazivom “1928.”. Pritom, Dabro dodaje i stihove “u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata”, što je referenca na Pavelića koji je pokopan u glavnom gradu Španjolske.

Uz to, Dabro dodaje i “samo za Milorada”, aludirajući na saborskog zastupnika SDSS-a Milorada Pupovca. Nakon Dabrinog skandala, vladajuća saborska većina, koju čini točno 76 zastupnika, došla je u pitanje nakon što je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak zaprijetio mogućim odlaskom iz koalicije.

Danas je Plenković u Saboru predstavio novog ministra Alena Ružića, koji uskače u Vladu umjesto smijenjenog Marina Piletića, a cijela javnost iščekuje premijerov komentar na najnoviji skandal koalicijskog partnera iz DP-a, piše Telegram.

Policajci na snimci s Dabrom

Osim brojnih reakcija političke javnosti na Dabrinu skandaloznu snimku, oglasila se i policija.

Naime, kako piše portal 24sata, s Dabrom su na snimci bili i policijski službenici. Iz Policijske uprave brodsko posavske tvrde kako se jedan od policajaca samoinicijativno javio nadređenom kad je snimka iscurila.

“Policijski službenik izrazio je žaljenje što se zatekao u tim okolnostima, koje, prema njegovim riječima, nije mogao pretpostaviti niti od ranije poznaje gospodina Dabru”, rekli su iz policije i dodali kako se dvojica policajaca koji su sudjelovali u sramotnoj izvedbi privatno bave tamburaškom glazbom.