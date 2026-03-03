Talijanski medij: Vidljive su pukotine na Pelješkom mostu. Hrvatske ceste tvrde da nema opasnosti

Pelješki most, jedna od najvećih infrastrukturnih investicija u modernoj Hrvatskoj, otvoren je u srpnju 2022., a već sada na njegovim betonskim stupovima primijećene su prve, na oko uočljive pukotine. Prema informacijama koje stižu iz dubrovačko-neretvanskog kraja, riječ je o površinskim oštećenjima koja su se pojavila na dijelu pilona koji nose konstrukciju dugu 2.404 metra, piše talijanski Il Piccolo.

Most je izgradila kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation, a spomenute pukotine izazvale su zabrinutost dijela javnosti, osobito među vozačima koji svakodnevno prelaze ovu prometnicu od strateške važnosti.

Most koji je spojio jug s ostatkom Hrvatske

Pelješki most spaja Dubrovačko-neretvansku županiju s ostatkom države, preskačući koridor Neum – jedini izlaz Bosne i Hercegovine na Jadran – i time zaobilazi granične prijelaze koji su godinama bili usko grlo cestovnog prometa prema krajnjem jugu Hrvatske.

Upravo zato svaka vijest o mogućim oštećenjima na konstrukciji brzo se širi, a tema se ponovno našla u fokusu nakon što su pukotine, prema dostupnim informacijama, uočene prije nekoliko mjeseci.

Iz državne tvrtke Hrvatske ceste poručuju da situacija nije ni ozbiljna ni opasna za promet, već se radi o pitanju jamstava i troškova koji će ići na teret izvođača radova.

Kako navode, izvođač je dao jamstveni rok od 10 godina za ispravno funkcioniranje konstrukcije, a uz to je osigurao i bankovna jamstva u vrijednosti 10 posto ukupne vrijednosti mosta, za slučaj da se pojave problemi. Drugim riječima, ističu iz Hrvatskih cesta, hrvatski porezni obveznici ne bi trebali snositi trošak sanacije. Također naglašavaju da radovi na popravcima još nisu započeli.

Projekt sanacije u pripremi, rokovi i cijena još nepoznati

Iako Hrvatske ceste umiruju javnost, činjenica je da se slučaj službeno rješava te da su uključene strane u fazi izrade projekta sanacije. Za sada nije poznato koliko će zahvat koštati, kada će radovi krenuti niti što će točno obuhvatiti.

U tekstu se procjenjuje da bi uzrok mogao biti u radovima koji nisu izvedeni "kako treba", no konkretni detalji o prirodi oštećenja i planiranom postupku popravka zasad nisu objavljeni.

Hrvatske ceste ponavljaju da prelazak mosta ne predstavlja nikakav rizik te da su, s njihove strane, poduzeti potrebni koraci. Prema njihovim navodima, sanaciju će provesti kineski izvođač upravo zato što jamstvo, aktivirano 2022., traje sve do 2032. godine.

Uobičajeno je da jamstveni rok u građevinskim ugovorima traje oko dvije godine, no za Pelješki most ljestvica je podignuta znatno više – što se sada pokazuje ključnim u raspravi o odgovornosti i troškovima mogućih popravaka, javlja talijanski Il Piccolo.

Most otvoren 27. srpnja 2022., vrijedan oko 420 milijuna eura

Pelješki most građen je od 2018. do 2022., a svečano je otvoren 27. srpnja 2022. Događaj je tada imao velik odjek, ne samo u Hrvatskoj nego i šire, s obzirom na važnost projekta i način financiranja.

Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na oko 420 milijuna eura, a najveći dio sredstava osigurala je Europska unija bespovratno – oko 357 milijuna eura. Most je tako postao simbol povezivanja teritorija, ali i jedan od najvidljivijih europskih infrastrukturnih projekata na hrvatskom jugu.