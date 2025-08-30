Tako se to radi: Drnišani potvrdili status kraljeva pršuta!

U natjecanju u rezanju pršuta ministar turizma i sporta Tonči Glavina, premoćno je odnio pobjedu, imao je „najbolju ruku“, pa mu je po običaju Međunarodnog festivala pršuta – Drniš, sinoć pripala čast da otvori najukusniju manifestaciju Dalmatinske zagore.

„Drniški pršut već je prepoznat kao vrhunska gastronomska delikatesa i svjetske je klase što se tiče same kvalitete. Međutim, trebamo napraviti još jedan veliki iskorak, a to je njegovo snažnije brendiranje i pozicioniranje na način da se o njemu u svijetu priča kao što se priča o pršutima iz nekih drugih zemalja. Stoga podržavamo ovu manifestaciju, kao i slične događaje koji mogu pomoći u daljnjem pozicioniranju eno-gastronomije. Podržat ćemo i izgradnju Kuće pršuta. Njezino otvaranje bit će dodatni motiv dolaska gostiju u ovu regiju i dalmatinsko zaleđe tijekom čitave godine“, istaknuo je ministar Glavina, koji je u Drniš stigao i kao izaslanik predsjednika Vlade.

Gradonačelnik Grada Drniša Tomislav Dželalija pojasnio je kako projekt Kuće pršuta u Drnišu predviđa kušaonicu pršuta i izložbeni dio u kojem će se prikazati povijest proizvoda i način odvijanja svih faza proizvodnje.

„Pršut je za nas Drnišane najjači brend i s ponosom nosimo epitet Grada pršuta. Promovirajući pršut kroz manifestacije poput 8. Međunarodnog festivala pršuta – Drniš 2025. promoviramo stoljeće znanja, predanosti i – ono što je možda i najvažnije – ljubav prema lokalnom i svome“, rekao je gradonačelnik.

Kad je drniški pršut u pitanju, nema te prepreke koja nas može zaustaviti

Odluka da se zbog najave kiše osmo izdanje festivala iz centra grada prebaci u sportsku dvoranu Antuna Mihanovića Petropoljskog bila je pun pogodak. Rezao se pršut do kasno u noć, a nastavit će se i danas, jer ove godine manifestacija traje dva dana.

„Festival se trebao tradicionalno održati na Poljani, no zbog prognoze prebacili smo ga u sportsku dvoranu. Složili smo se da nema otkazivanja! Jer kad je naš pršut u pitanju, kad je naš Drniš u pitanju, nema te prepreke koja nas može zaustaviti“, izjavio je u emotivnom govoru predsjednik Udruge proizvođača drniškog pršuta Drago Pletikosa.

Članovi udruge, redom vrsni majstori kad je pršut u pitanju, napravili su odličan posao. U goste su im došli proizvođači iz čitave Hrvatske i kolege iz susjednih zemalja, u sportskoj dvorani je više od 30 štandova.

„Želim zahvaliti svim proizvođačima zaštićenih pršuta – drniškog, dalmatinskog, istarskog i krčkog – jer upravo zajedništvo čini našu ponudu prepoznatljivom i vrijednom divljenja. Želim se zahvaliti i Istarskoj županiji i njezinim proizvođačima na partnerstvu 8. Međunarodnog festivala pršuta“, istaknuo je Pletikosa.

U drniškom pršutu uživali su britanska kraljica i američki predsjednik

„Ove godine obilježavamo deset godina od kada je drniški pršut ušao na listu zaštićenih EU proizvoda, sa zaštićenim zemljopisnim podrijetlom. Možemo se podičiti i s činjenicom da je služen na kraljevskom dvoru u Velikoj Britaniji, a jeo ga je i George Bush. Uz drniški pršut, Dane merlota i Good fest zaokružuje se turistička sezona u Drnišu“, rekao je izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik Ivan Malenica.

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek, istaknuo je kako je pršut izvrstan proizvod kojim se Drnišani mogu pohvaliti ne samo u Hrvatskoj nego i u čitavoj Europi.

„Mjerama i programima pomagat ćemo da pršuta bude još više, da ne nedostaje mesa što je za proizvodnju najvažnije“, poručio je Tušek.

Pidoće i pršut savršen spoj

Pripremale su se i pidoće u kombinaciji s pršutom na buzari. Obje namirnice gurmanski su brend Šibensko-kninske županije. Na ideju je još prošle godine došla Obrtnička komora Šibensko-kninske županije u suradnji s Udruženjem obrtnika Drniš, pa je ovaj specijalitet svojevrsna tradicija drniškog festivala.

„Posebno bih se zahvalio našim pršutarima i proizvođačima zbog kojih smo se danas okupili i zbog kojih se ovaj festival i održava. Sve one koji predstavljaju Šibensko-kninsku županiju u zemlji i svijetu podsjetio bih da sa sobom ponesu drniški pršut koji je sinonim za našu destinaciju te u našoj županiji, ali i u cijelom svijetu prepoznatljiv brend“, istaknuo je potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore Joso Smolić.

Osmi međunarodni festival pršuta – Drniš 2025. organiziraju Udruga proizvođača drniškog pršuta, Grad Drniš i Obrtnička komora Šibensko-kninske županije, uz podršku Turističke zajednice Grada Drniša i Udruge Miljevački sabor.

Večeras je repriza. Volite li pršut, svratite do Drniša. Festival se otvara u 16 sati, a posjetitelje navečer očekuje koncert Petra Dragojevića i posebnog gosta Marina Vrgoča, pobjednika showa The Voice Kids.