Tajanstveni domaći par otkrio veliku sreću: Stiže beba

Glumica Jagoda Kumrić objavila je radosnu vijest da sa suprugom i kolegom, glumcem Konstantinom Haagom, očekuje prvo zajedničko dijete. Vijest je podijelila na društvenim mrežama na sebi svojstven, emotivan i simboličan način, oduševivši brojne pratitelje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jagoda Kumric (@jagodic_bobic)

Najprije je objavila dvije fotografije na kojima lice skriva šeširom, dok je u prvom planu njezin već vidno zaobljeni trudnički trbuščić.

Ubrzo nakon toga uslijedila je i nova objava, a na jednoj od fotografija Jagoda pozira s dvije prijateljice, a sve tri u rukama drže raširene novine s porukom: 'Dobit ćemo bebu'.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jagoda Kumric (@jagodic_bobic)

Uz objavu, glumica je podijelila i dirljiv status u kojem se osvrnula na proteklu godinu ispunjenu velikim životnim promjenama.

'Godina promjena, godina najboljih odluka i najljepših trenutaka. Godina kad smo okrenuli život naopako jer smo znali da moramo. Godina kad smo si obećali vječnu ljubav uz oluju i grmljavinu. Dramatično, onako u našem stilu. Godina u kojoj smo završili mnoga poglavlja i započeli mnoga druga. Godina koja nam je dala razlog da se veselimo 2026. Godina u kojoj ništa nije išlo po planu, a ipak je sve išlo po planu. Hvala ti 2025., bila je to luda vožnja', napisala je.

Jagoda Kumrić i Konstantin Haag vjenčali su se ranije ove godine, a vijest o prinovi dolazi kao kruna njihove ljubavne priče. Par, koji dijeli i privatni i profesionalni svijet, sada s nestrpljenjem iščekuje svoju bebu, piše Story.

Glumica, koju pamtimo i iz serije 'Larin izbor', majka je sedmogodišnje djevojčice koju je nazvala Nastasja.

Brojni kolege, prijatelji i obožavatelji u komentarima su im uputili čestitke i lijepe želje, a objava je u kratkom roku izazvala mnoštvo pozitivnih reakcija.

'Ajme divnoooo! Čestitam draga', komentirala je Nataša Janjić, dok je Nevena Vukes napisala: 'Jedva čekam da nam se trbuščići sretnu.'