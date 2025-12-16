Tafra odgovorio Hajdašu Dončiću: Tuđmanova ostavština ne gradi se zabranama i cenzurom

Ivica Tafra, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“, oglasio se priopćenjem.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Povezivati ostavštinu prvog hrvatskog predsjednika s pitanjem zabrane glazbenih sadržaja ne samo da je netočno, već je i duboko neodgovorno. Franjo Tuđman je državnik koji je Hrvatsku vodio putem demokracije, pluralizma i slobode, a ne cenzure. Upravo su sloboda izražavanja i institucionalno odlučivanje temeljne vrijednosti moderne hrvatske države, a ne zabrane koje se nameću političkom voljom

Izjava predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića da se HDZ „odrekao Franje Tuđmana“ zato što ne zagovara zabranu pjesama Marka Perkovića Thompsona predstavlja krajnje neodgovornu, povijesno neutemeljenu i politički opasnu tvrdnju. Takva izjava nije samo netočna, već je i duboko uvredljiva za sve koji su s Franjom Tuđmanom stvarali hrvatsku državu. Ostavština prvog hrvatskog predsjednika ne mjeri se zabranama, cenzurom niti političkim dekretima, već slobodom, državotvornošću i pobjedom u Domovinskom ratu. Franjo Tuđman nije gradio Hrvatsku zabranama. On je bio državnik koji je vizijom, uključivošću i jasnim razumijevanjem povijesnog trenutka Hrvatsku vodio putem demokracije, pluralizma i slobode.

Pokušaj da se Tuđmanovo ime instrumentalizira kako bi se opravdala potreba za zabranom glazbe predstavlja grubu zlouporabu njegove ostavštine i svjesno iskrivljavanje temeljnih vrijednosti na kojima je Hrvatska nastala. To nije obrana antifašizma, demokracije ili ustavnosti - to je povratak ideološke isključivosti koju je hrvatski narod jasno odbacio. Zajednica utemeljitelja HDZ-a odbacuje pokušaje da se Domovinski rat, nacionalni identitet i temeljne vrijednosti hrvatske države svode na dnevnopolitičke obračune i ideološke etikete. Nema svođenja hrvatske države niti na refren jedne pjesme, niti na lažne teze o „fašizaciji“ hrvatskog društva u maniri komunističkog totalitarizma. Takav pristup ne doprinosi društvenom dijalogu, već produbljuje podjele i svjesno relativizira povijesne činjenice.

No Hajdaš Dončić je bio prekratko u HDZ-u da bi uopće shvatio Tuđmana i njegovu politiku, prekasno se politički angažirao da bi bio svjestan temeljnih vrijednosti na kojima je Hrvatska nastala. Hrvatske zastave sa ideološkim obilježjima pregazilo je vrijeme, baš kao i one koji s njima mašu jer se nisu u stanju staviti pod zastavu Tuđmanove, slobodne i demokratske Hrvatske!

Pozivamo predsjednika SDP-a da se suzdrži od neutemeljenih optužbi i da doprinese ozbiljnom političkom dijalogu, utemeljenom na činjenicama, ustavnim vrijednostima i poštovanju demokratskih sloboda, jer ovo što radi nije demokratski refleks nego povratak manirima Saveza komunista Hrvatske iz vremena prije nego što su vlastitom imenu dodali dekorativni nastavak „stranka demokratskih promjena“.

Tuđman nas je, srećom, otrgnuo od prošlosti o kojoj Hajdaš Dončić tako malo zna ali bi nas u nju želio vratiti, jer njenu sadašnjost teško podnosi a budućnost ga ne zanima, a o njegovoj konzistentnosti jasno govori i činjenica da je još nedavno predvodio višesatnu lomnjavu i udaranje po saborskom inventaru prilikom iznošenja izvješća o radu vlade, s sada u pismu Plenkoviću poručuje da nam je „ potreban dijalog kao temelj političkog života“.

Samo čovjek bez elementarnog osjećaja za vrijednosti na kojima je izborena hrvatska sloboda može na pitanje zašto je u koloni sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje reći: „Došli smo tu izraziti poštovanje i ništa više!“. Zar uistinu? Zar uistinu ništa više osim poštovanja radi bontona, koje stariji imaju kada im netko ustupi mjesto u tramvaju? Ni duboki naklon žrtvama velikosrpske agresije, niti jasna poruka o višeznačnim konotacijama petokrake pod kojom su se činili zločini koje ne mogu poništiti zločini onih prije njih, ni poruke da će ova Hrvatska, kako je to rekao Plenković u Kninu – stajati iza hrvatskih branitelja kao što su oni, kada je trebalo, stajali uz Hrvatsku, pa makar to značilo da s vremena na vrijeme zapjevaju Čavoglave! To nije slučajan previd, nego svjetonazorski izbor.

Zato je naša poruka svima: ako se već želite negdje vraćati, ako tražite korijene slobode i demokracije koju uživate, imate devedesetu i devedeset prvu! Ako vam je to predaleko, imate 95-tu! Ne treba vam ni 41., ni 45., tamo korijene slobode i demokracije koje danas uživate nećete naći, naći ćete samo korijene tragičnog sukobljavanja i zabluda zbog kojih tako dugo nismo imali ni državu, ni slobodu, ni demokraciju!

Zato pozivamo sve, osobito mlade, da ne nasjedaju na politiku ulice, sukoba i nasilja. To nije hrvatski put! To je put kompromitacije hrvatskih vrijednosti na kojem Hajdaš Dončić i njemu slični uporno rade, pretvarajući nekadašnje lijeve i slobodarske ideje u njihovu karikaturu i opasno izopačenje, a sve u pokušaju normaliziranja devijantnog kockanja demokratskim vrijednostima društva.

Domovini vjerni, za Hrvatsku spremni!