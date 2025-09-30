Taekwondo klub Marjan briljira: Tri nagrade na županijskoj svečanosti

Na svečanoj sjednici Županijske skupštine u prigodi Dana Splitsko-dalmatinske županije i blagdana Sv. Jeronima – zaštitnika SDŽ taekwondo klub Marjan zasluženo je dobio novo veliko priznanje.

Skupna nagrada pripala je našem klubu za vrhunske sportske rezultate, predan rad i neumorno stvaranje šampiona. Marjan je već godinama sinonim za izvrsnost i ponos Splita, Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske.

Osobne nagrade dodijeljene su za iznimne rezultate, predanost i ustrajnost treneru Veljku Lauri kao i sportašici Leni Stojković, dvostrukoj svjetskoj prvakinji, trostrukoj europskoj prvakinji i brončanoj s posljednjih olimpijskih igara u Parizu.

Marjan je tako ponosno ponio tri nagrade u HNK pred brojnim visokim dužnosnicima, premijerom, županom, gradonačelnikom, ljudima iz sporta, kulture, gospodarstva, politike...

SKUPNA NAGRADA – TAEKWONDO KLUB MARJAN

Već dugi niz godina taekwondo klub Marjan svojim medaljama, rezultatima odnosno vrhunskim sportskim ostvarenjima pronosi slavu Splita, Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske u svijetu. Nevjerojatnih 145 odličja na olimpijskim igrama te svjetskim i europskim prvenstvima u tek 24 godine postojanja govore dovoljno o njihovom radu, ali na sportski dio vratit ćemo se nešto kasnije.

U današnje vrijeme kad je sve više mladih na ulicama u kasne noćne sate odano alkoholu i drogi, kad je Hrvatska među vodećim državama po broju pretile djece i kad je ostatak mladih ovisan o mobitelima, društvenim mrežama daleko od zdravog načina života i okruženja u kakvom smo svi mi rođeni u prošlom stoljeću odrasli ovaj sportski kolektiv radi nešto potpuno drugačije. Oni okupljaju i odgajaju generacije zdravih mladih ljudi koji na svim poljima života teže boljemu. U njihovom klubu trenutno trenira dvije i pol tisuće članova, njihovi sportaši su odgojeni, upitani, znaju reći dobar dan i doviđenja, poštuju tuđe vrijeme i na zakazano okupljanje u 7:00 dolaze u 6:50 jer su tako odgojeni u svom klubu. Još od prvih koraka u vrtićkom uzrastu sa tri ili četiri godine treneri taekwondo kluba Marjan uče ih svemu onome što možda kući preskoče, roditelji zaborave u užurbanom načinu života ili jednostavno zanemare. Ta djeca odrasla u ovom kolektivu su pored sportskog borilišta uspješna u školi i na fakultetima, imaju prosjeke 5,0 i mnogi od njih su danas uspješni magistri i doktori medicine, fizioterapije, stomatologije, geodezije, kineziologije, prava, Fesb-a, Fer-a ili nutricionizma. Njihovi članovi su definitivno primjer kako sport odgaja djecu, a posljednjih godina prošlo ih je više od desetak tisuća...

U sportskom pogledu Marjan je čudo i nabrojat ćemo samo nekoliko stvari koje govore kako je jedan mladi klub koji postoji tek 23 godine došao uz bok velikanima osnovanim u gradu podno Marjana prije više od sto godina.

Taekwondo klub Marjan osvojio je u 2023. godini više svjetskih medalja u olimpijskom sportu nego kompletan hrvatski sport odnosno 7667 ostalih registriranih klubova u svim sportovima ljetnih olimpijskih igara. Marjanovi sportaši sa svjetskog seniorskog prvenstva iz Bakua vratili su se sa pet odličja dok su Giovani Cernogoraz, Tin Srbić, Barbara Matić i braća Sinković donijeli četiri medalje ispred svih drugih sportova u RH.

Samo u 2023. i 2024. godini godini Marjan je osvojio čak 39 velikih svjetskih i europskih medalja u svim uzrastima

U povijesti klub ima 145 svjetskih i europskih te olimpijskih medalja, a osvojilo ih je čak 52 različita sportaša što najbolje govori kako se izgradio sustav i nije kao mnogi projekti u Hrvatskoj ostao na jednom ili dva imena. Sjetimo se kako nakon Blanke Vlašić nije došao nitko, nakon Janice i Ivice Kostelić neće nitko biti ni blizu, nakon Sandre Perković također.... Iza blizanki Zaninović, taekwondo klub Marjan je izgradio sustav.

U 2024. godini članovi kluba su nastupili na 43 natjecanja, osvojili 623 odličja, od čega 209 zlatnih

na velikim natjecanjima Marjan godinama ne zna za povratak u Split bez medalje, na tom putu prijeđeno je 82.351 kilometar, 19 različitih sportaša osvojilo je 46 velikih medalja na 4 kontinenta i u 18 različitih država. Ukupno je trenutno 19 natjecanja u aktualnom statusu s medaljom nekog iz taekwondo kluba Marjan. Na posljednjem svjetskom seniorskom prvenstvu Marjan je uzeo više medalja od Kine, Koreje, Velike Britanije, Španjolske, Francuske...

Klub broji 39 zaposlenih doktora medicine, fizioterapeuta, nutricionista, doktora i magistara kineziologije, ekonomista, pravnika...

Klub dnevno odradi preko 60 treninga u 9 različitih dvorana

Klub je ostvario plasman na posljednje četiri olimpijske igre u kontinuitetu, London 2012., Rio de Janeiro 2016., Tokijo 2020. i Pariz 2024. te osvoio četiri medalje.

OSOBNA NAGRADA ŽUPANIJE – VELJKO LAURA

Veljko Laura Šišo je trener koji Hrvatskoj donosi olimpijske medalje već druge Igre zaredom, nakon bronce Tonija Kanaeta u Tokiju s Lenom Stojković je u Parizu donio novu medalju u Hrvatsku. Veljko je jedan od najtrofejnijih hrvatskih trenera u povijesti s osvojenih nevjerojatnih 109 olimpijskih, svjetskih i europskih odličja u kojima je sudjelovao ili samostalno ili u suradnji s klupskim kolegom i osnivačem Taekwondo kluba Marjan Tonijem Tomasom. Pored dvije olimpijske medalje na ljetnim igrama u Tokiju i Parizu ima i dvije olimpijske medalje na Igrama gluhih kao i dvije olimpijske medalje na olimijskim youth igrama.

Veljko je u 2024. godini kao trener osvojio 13 odličja na OI, SP i EP od čega 6 velikih seniorskih medalja za Hrvatsku;

broncu Lene Stojković na olimpijskim igrama u Parizu.

tri medalje na europskom seniorskom prvenstvu, zlato Lene Stojković, zlato Tonija Kanaeta, bronca Matee Jelić.

Dva naslova svjetskih prvakinja na svjetskom prvenstvu za gluhe, Matee Kolovrat i Petre Goleš

Pored šest seniorskih medalja Veljko je u 2024. godini stigao do niza mlađih medalja. Zlata i bronce na svjetskom juniorskom prvenstvu Magdalene Matić i Marije Uglešić, dva srebra Mile Mastelić i Magdalene Matić na europskom mlađe seniorskom prvenstvu te dva zlata i bronce na europskom kadetskom prvenstvu koje su osvojili Petra Uglešić, Ana Lučić i Šimun Kurtić

No, krenimo malo šire o Šiši. Veljko je cijeli svoj život posvetio sportu, prekinuo svoju sportsku karijeru kao jako mlad da bi se posvetio odgajanju mladih sportaša i ljudi. Brončana odličja Tonija Kanaeta na olimpijskim igrama u Tokiju i Lene Stojković na olimpijskim igrama u Parizu kruna su njegovog rada iza kojih stoje godine i godina odricanja. Možda je najvažnije reći da je s Tonijem Kanaetom počeo raditi kada je Toni imao samo sedam godina, a s Lenom Stojković kada je imala tek četiri godine. Kanaeta je vodio od njegovog kadetskog zlata 2009. godine preko prve seniorske europske medalje 2016. godine pa do pobjedničkog postolja na olimpijskim igrama. Šišo je vjerovao u njega prije svega i svaki dan radio s njim četiri treninga dnevno. S Tonijem Kanaetom je pored olimpijske bronce osvojio još četiri europske medalje. S Lenom Stojković je stigao do nevjerojatnih deset medalja na najvećim smotrama, a Leni su tek 22 godine.

Iako je olimpijska medalja uvijek olimpijska medalja, Veljko Laura nevjerojatne rezultate postiže sa Lenom Stojković u 2022. i 2023. godini. Lena je pretprošle godine osvojila naslove svjetske i europske prvakinje, a prošle godine obranila naslov svjetske prvakinje i njemu dodala zlato na europskim igrama. Uz naslov prvakinje Europe prije tri godine Lena je ove godine prije puta u Pariz napala i treći put obranila naslov prvakinje starog kontinenta i tako povezala šest velikih zlata u nizu što je nestvaran rezultat. Veljko Laura Šišo i Lena Stojković su dobitnici i nagrade HOO-a za najboljeg trenera i najbolju sportašicu Hrvatske.

No, Veljko Laura je vrlo vjerojatno jedini hrvatski trener koji ima dvije olimpijske medalje na ljetnim olimpijskim igrama, dvije olimpijske medalje na Igrama gluhih te dvije olimpijske youth medalje. To dovoljno svjedoči o njegovoj raznovrsnosti, njegovoj posvećenosti sportu i djeci, mladima kao i onima s poteškoćama u razvoju i gluhim osobama. Veljko je na olimpijskim igrama gluhih vodio do zlata Mateu Kolovrat te do srebra Petru Goleš. A upravo je Matea Kolovrat zlatnom olimpijskom medaljom ujedinila sva tri zlata s najvećih natjecanja. Svjetska je i europska prvakinja te olimpijska pobjednica gluhih.

Istovremeno je Veljko Laura na posljednjem europskom prvenstvu doveo do odličja čak tri svoja sportaša, Lena Stojković je obranila naslov europske prvakinje treći put zaredom, Toni Kanaet je deklasirao konkurenciju i suvereno osvojio prvenstvo Europe dok je Matea Jelić u svibnju prošle godine ujedinila tri aktualne medalje na olimpijskim igrama, svjetskom i europskom prvenstvu.

U 2021. godini pored olimpijske medalje Kanaeta trener Veljko Laura je do europskih zlata vodio Brunu Vuletić i Lenu Stojković, također dvije sportašice koje su uz njega od vrtićkih dana. Svakako se ne smije zaboravit da je Brunu Vuletić odveo i do svjetske medalje u Manchesteru.

Nevjerojatno zvuči podatak da je Veljko Laura kao trener dosad Hrvatskoj donio čak 109 medalja na svjetskim i europskim prvenstvima te olimpijskim igrama, a pored medalja Tonija Kanaeta i Lene Stojković vodio je i Ivanu Babić do zlata na youth olympic gamesu u Nanjingu kao i Lenu Stojković do bronce na YOG u Buenos Airesu. Trener je i četvero dobitnika državne nagrade Dražen Petrović, Ivane Babić, Paška Božića, Petre Uglešić i Magdalene Matić.

Pored toga što je trener seniorske reprezentacije Hrvatske, Veljko Laura je dugi niz godina izbornik kadetske reprezentacije Hrvatske s kojom je osvojio veliki broj medalja i nekoliko puta se penjao na pobjedničko postolje u ekipnom poretku, a nedavno je postao i izbornik juniorske reprezentacije Hrvatske.

No, više od svega, trener Veljko trenira više od 400 djece samo u ovom trenutku, u karijeri je vodio gotovo šest tisuća sportaša, pretvorio ih u mlade, zdrave, odgovorne i sposobne ljude koji su se pod njegovom palicom pretočili u uspješne, akademski obrazovane građane među kojima ima doktora, pravnika, geodeta, profesora na fakultetima...

OSOBNA NAGRADA – LENA STOJKOVIĆ

Lena Stojković je napravila nešto što nikad nikome nije pošlo za rukom u povijesti, nakon šest uzastopnih zlata na svjetskim i europskim prvenstvima te europskim igrama osvojila je i sedmo uzastopno veliko odličje u nizu, broncu na olimpijskim igrama u Parizu. Preklani je u istoj godini postala i svjetska i europska prvakinja u taekwondou u ogromnoj konkurenciji gdje je samo u njenoj kategoriji bilo preko 60 protivnica iz 60 različitih država sa šest kontinenata, a prošle godine u svibnju je deklasirala konkurenciju i treći put obranila naslov europske prvakinje. Zahvaljujući takvom uspjehu Lena je proglašena i najboljom sportašicom Hrvatske u izboru Hrvatskog olimpijskog odbora čime je stala uz bok sportašica poput Janice Kostelić, Blanke Vlašić, Sandre Perković, Ane Zaninović, Matee Jelić..., koje su prije nje bile laureati u izborima HOO-a. Lenu je početkom prošle godine prepoznao i kompletan sportski novinarski dio Hrvatske jer je osvojila i prestižnu nagradu najbolje sportašice u izboru Sportskih novosti. Lena je i dobitnica državne nagrade za sport „Franjo Bučar“.

Pored nestvarnih uspjeha u sportskom smislu Lena je nagradu zaslužila kao jedna predivna mlada osoba koja svojim odgojem, pristojnošću, poniznošću, pristupu radu, obraćanju s ljudima predstavlja Hrvatsku, Split i svoj klub na dostojan način.

Taekwondo je počela trenirati još kao mala curica u vrtićkoj grupi taekwondo kluba Marjan u kojem je ostala do danas, a u karijeri je medalje osvajala u svim uzrasnim kategorijama, od kadetskih odličja na europskim prvenstvima preko juniorskih na olimpijskim igrama mladih ili svjetskim prvenstvima. A pored toga bila je na ponos u školi gdje je imala prosjek 5.0 pokazavši još jednom da sport i škola itekako mogu biti u istoj rečenici.

Sa samo 22 godine predstavlja vrh svjetskog taekwondoa, promovira Hrvatsku na dostojanstven način, a Lijepa naša se svira njoj u čast na gotovo svakoj smotri gdje se pojavi, a to je trenutno šest zlata u nizu; SVJETSKO PRVENSTVO 2022., SVJETSKO PRVENSTVO 2023., EUROPSKO PRVENSTVO 2021, EUROPSKO PRVENSTVO 2022., EUROPSKO PRVENSTVO 2024., EUROPSKE IGRE 2023 uz broncu na OLIMPIJSKIM IGRAMA 2024.