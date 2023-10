TADA JE UVIJEK SPEKTAKL Kaštelanski listopad tradicionalno je rezerviran za lignjolov

Listopad u Kaštelima tradicionalno je rezerviran za lignjolov u organizaciji Pomorsko sportskog društva "Srdela". Već 19. godina za redom članovi ovog društva organiziraju ovu manifestaciju, a ovogodišnji lignjolov održati će se 21. i 22.listopada. Prvog dana (21.10.) održat će se natjecanje za najmlađe tj. dječji lignjlov.

Mogu sudjelovati djeca od 10 do 16 godina, a mogu se prijaviti svaki dan, od 10. do 19.listopada od 18 do 20 sati u prostorijama društva ili na broj mob.095/5629130. Djeca će ove godine loviti lignje iz broda uz asistenciju starijih članova, od 17 - 19:30. Na kraju večeri izvagat će se ulov te proglasiti pobjednik. Dok djeca love lignje, na portu će malo veći ukrstiti kuhače te se okušati u kuhanju brujeta, a sve prisutne zabavljat će grupa Partenca. Idući dan (22.10) je lignojlov za odrasle. Sve počinje okupljanjem u novoj luci u Kaštel Starom uz malu zakusku, a isplovljava se oko 16:30 uz planirani povratak u 21 sat.

Nakon toga slijedi vaganje ulova te proglašenje pobjednika. Svi zainteresiranu mogu se prijaviti na gore navedeni broj mobitela ili u prostorije PŠK Srdela, Koriolana Ćipika 1, Kaštel Stari, svaki dan od 18 do 20 sati. Moramo naglasiti kako je ova manifestacija humanitarnog karaktera, te sav prihod od lutrije, koja se prodaje već od danas, ide udruzi "Naša dica" iz Kaštel Štafilića. Nagradni fond lutrije je oko 20 000 eura.

Ovo sve ne bi bilo moguće organizirati, kako poručuju iz društva, da nema sponzora koji ih prate i podržavaju sve ove godine te im članovi ovim putem i zahvaljuju. Još jedna zanimljivost ove manifestacije je biranje Miss lignjolova, a bira se tako da ekipa sa najvećim ulovom i ženskom osobom u posadi osvaja nagradu te lentu i cvijeće.

Za vrijeme vaganja ulova prisutne će zabavljati HGD Zrinski te je za sve sudionike lignjolova osigurana večera. Vjerujemo kako će ovo biti još jedan jako zabavan i posjećen lignjolov, u kojem vas očekuje puno zabave i dobre spize.