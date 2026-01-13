Svrab u Dalmaciji, građani u strahu: "Uzimat će sve više maha"

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježena su dva nova slučaja svraba. Zaraženo je dvoje odraslih, ali ovi slučajevi nisu povezani sa slučajem svraba u dječjem vrtiću prijavljenim prije dva dana.

Zdravstveni djelatnici poslali su upozorenje građanima kako bi na vrijeme prepoznali zarazu. Svrab se lako prenosi u kolektivima te s čovjeka na čovjeka u izravnom dodiru kože na kožu. Moguć je prijenos tekstilom izloženom zarazi. Inkubacija traje od dva do osam tjedana. U Hrvatskoj se na godinu prijavi oko dvije tisuće novooboljelih od svraba.

"Naša služba je evidentirala ovaj slučaj i u kontaktu je s djelatnicima iz vrtića. Što se tiče ovog slučaja on nam je prijavljen prije dva dana, a u prethodnoj godini na području Dubrovnika registrirano je 39 prijava oboljelih, od toga sedmero djece iz vrtićke skupine", kazao je Miljenko Ljubić, specijalist epidemiologije u Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

U nastavku donosimo neke od odgovora koju podijeljeni na Facebook stranici net.hr-a.

Ivica Sarić smatra: "Kakvo je stanje i nisam." Ivan kaže: "Sve manjim (neredovitim) korištenjem "preskupih" sredstava za osobnu higijenu, takve bolesti kao svrab i nekoliko sličnih uzimat će sve više maha, nažalost!"

Ivana Matas dodaje: "Ne. U današnje vrijeme može se svašta očekivati da će se pojaviti."