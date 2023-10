SVJETSKI PRVACI DOLAZE U MAKARSKU Prije Europskog prvenstva, judaši stižu na vrlo jaki trening kamp

Ostalo je nešto manje od mjesec dana do Europskog prvenstva u Francuskoj. Montpellier će od 3.-5. studenog ugostiti najbolje judaše i judašice starog kontinenta, no, prije istog većina njih će krenuti put Makarske na iznimno jaki trening kamp. Završne pripreme pred EP započinju u ponedjeljak 16-og, a traju do petka 20-og listopada pod vodstvom izbornika ženske reprezentacije Vladimira Preradovića, a ugostit će osvajače olimpijskih i svjetskih medalja, kao i one koji su glavni konkurenti za medalju u Parizu 2024. godine.

„Ovo je prvi trening kamp u Makarskoj i iznimno sam ponosan da su već prve godine natjecatelji i treneri prepoznali kvalitetu te potrebu za istim. Kroz pet dana vrhunskih priprema, natjecatelji će imati priliku odraditi potreban sparing, odnosno jednako kvalitetne borbe koje će ih zasigurno u jednom trenutku dočekati na Europskom prvenstvu u Makarskoj. Hrvatska, predvođena Barbarom MATIĆ i Larom CVJETKO, zasigurno su jedan od faktora zašto ovi natjecatelji dolaze baš u Hrvatsku.“ – zaključio je Preradović.

U Makarsku stiže aktualni svjetski prvak Nils STUMP (SUI), baš kao i bivši svjetski prvak te osvajač bronce iz Tokija 2020-e Matthias CASSE (BEL). Tu je i osvajač svjetske titule iz 2017. godine Nemanja MAJDOV (SRB). Uz navedene će prisustvovati minimalno još 12 natjecatelja s medaljom s olimpijskih igara i svjetskog prvenstva. Iz kategorije do 70kg, dolazi Austrijanka Michaela POLLERES koja je na zadnjim igrama bila u finalu, a uz nju i njen timski kolega Shamil BORCHASVHILI, inače osvajač brončane medalje u kategoriji -81kg.

Montpellier već ima iskustvo organiziranja velikih natjecanja. 2014. godine bio je domaćin Europskog prvenstva, a Barbara MATIĆ baš tamo osvojila svoju prvu medalju s EP-a. U borbi za brončanu medalju tada je savladala predstavnicu Španjolske Mariu BERNABEU.