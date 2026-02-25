Svjetski dan pulsa - ministrica zdravstva i Ritam srca proveli zdravstvenu edukaciju učenika

Uoči Svjetskog dana pulsa, koji se na inicijativu udruge Ritam srca po prvi put obilježava u Hrvatskoj, ministrica zdravstva, doc. dr. sc. Irena Hrstić i prim. dr. sc. Borka Pezo Nikolić, predsjednica Udruge, provele su zdravstvenu edukaciju u Osnovnoj školi Milana Langa u Bregani.

Jedno od troje ljudi na svijetu u riziku je od razvoja ozbiljne srčane aritmije, a što sve utječe na puls srca i kako ga jednostavno provjeriti, ministrica zdravstva i prim. Pezo Nikolić demonstrirale su učenicima škole.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz brojna pitanja školaraca i njihove komentare, dale su odgovore i jasne te razumljive savjete djeci kako i zašto čuvati zdravlje srca, ali i zdravlje u cjelini. Upozorile su na opasnosti kojima su djeca okružena i danas posebice izložena poput konzumacije energetskih pića, loše brze prehrane, cigaretama i drugim nikotinskim oblicima.

Uvijek se morate okrenuti onomu što je zdravo. Najvažnije je da znamo što sve svatko od nas može napraviti da ostanemo zdravi. Jako nam je važno da nam srce radi cijeli život i da radi ispravno - djeci je poručila ministrica Hrstić koja je uz prim. Pezo pokazala kako provjeriti puls prstima, savjetovala o važnosti tjelesne aktivnosti i sporta, zdrave prehrane.

Ovakva javnozdravstvena aktivnost u direktnom kontaktu sa učenicima pokazala je vrijednost zdravstvene edukacije. Djeca su opisivala kad i kako osjećaju svoje srce te postavljala i brojna pitanja.

Na svemu što danas činite zdravo za sebe; od sporta i pravilne prehrane, na tomu će vam vaše zdravlje poslije u životu biti jako zahvalno. Jeste li kad čuli za energetska pića? To je loše za vaš organizam i mogu odmah izazvati tešku srčanu aritmiju. Zapamtite, to nije šala!, poručila je, uz ostalo, djeci prim. dr. sc. Pezo Nikolić.

Uz sav naš javnozdravstveni angažman, brojne javne tribine u nizu gradova naše zemlje, posebno smo ponosni na današnju zdravstvenu aktivnost jer smo imali priliku biti okruženi djecom, njihovim iskrenim pitanjima i komentarima te vjerujemo utjecati na njihove zdrave odabire.

Zahvalni smo na podršci Ministarstvu zdravstva, Osnovnoj školi Milana Langa i njezinu ravnatelju g. Igoru Matijašiću.

Podršku cijeloj inicijativi istaknuo je i prof. prim. dr. sc. Šime Manola, predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila KB Dubrava, prvi potpredsjednik udruge Ritam srca.

- Puls je lako dostupna metoda koja nam daje dosta informacija; broj otkucaja u minuti, informaciju o kvaliteti otkucaja odnosno postoji li ritmična ili aritmična srčana akcija. U slučaju bilo kakve nepravilnosti, da bilo što osjetimo da je puls prespor, prebrz, nepravilan, zahtijeva kontakt liječnika.