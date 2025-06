SVJETSKI DAN GLAZBE Raspjevani Voćni trg u odličnom ritmu ispratio prvi dan ljeta

Split je u subotu proslavio Svjetski dan glazbe koji se obilježava prvi dan ljeta. Iako je Žnjan bio 'centar svijeta', još jednom su predivni kadrovi poslani iz centra grada. U večernjim satima su puni Voćni trg raspjevali i rasplesali bendovi Afterfire, The Fab seven i Ružica Čović & Band of Roses. Nastavila se tako u vrhunskom ritmu 15 godina duga tradicija obilježavanja Svjetskog dana glazbe, u organizaciji Hrvatske glazbene unije (HGU) Split.

"Glazbenici su uživali svirati, publika slušati. Guštalo se u glazbi koju se nema prilike slušati svaki dan, zaista smo zadovoljni", kazala je tajnica HGU Split Ivana Gutović Čičo.

Zahvalila je glazbenicima koji su svom gradu i ove godine poklonili radost. Iz godine u godinu rado se odazivaju svirati na ulicama i pokloniti svoje umijeće.

Valja naglasiti da su svi nastupi besplatni, a posebna je čar što i Splićani guštaju u dobrom ritmu u svom gradu.

U jutarnjim satima, podsjetimo, iznenađenje u luci je HGU Split pripremio s mladićima iz Promaya benda, dok su putnici u trajektu za Supetar mogli i zapjevati uz klapu Friži.

Proslava Svjetskog dana glazbe postala je jedna od prepoznatljivijih manifestacija u Splitu.