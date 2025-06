NEZABORAVNO Glazbena poslastica putnicima u luci, rasplesali se domaći i gosti

Prizore za pamćenje doživjeli su u subotu ujutro putnici splitske trajektne luke. Zaplesali su uz ritam nevjerojatnih mladića Promaya benda, a na trajektu za Supetar su mogli i zapjevati 'sotto voce' uz klapu Friži. Za neponovljivi ugođaj pobrinula se Hrvatska glazbena unija (HGU) Split, tradicionalnim obilježavanjem Svjetskog dana glazbe koji se slavi prvog dana ljeta. Ove godine jubilarni 15. put zaredom.

Splitska proslava Svjetskog dana glazbe uvela je naš grad i Hrvatsku u svjetski lanac država koje na sličan način sviraju, pjevaju, slušaju i žive glazbu. Postala je tradicionalna cjelodnevna manifestacija s naglašavanjem važnosti glazbe i svakodnevnom životu - kazala je tajnica splitskog HGU Ivana Gutović Čičo.

Brojni turisti nisu krili oduševljenje, čuli su se povici 'bravo', poželjeli su se mnogi i fotografirati s mladićima iz Promaya benda koji su ih počastili prekrasnim izvedbama. Glazbeno iznenađenje je okončano pjesmom Dina Dvornika.

Oda glazbi se nastavlja u centru grada, na Voćnom trgu će tako od 19 sati za Splićane i goste nastupati Afterfire, The Fab seven i Ružica Čović & Band of Roses. Ne sumnjamo u odličnu zabavu, kao i svih prethodnih godina.

Gutović Čičo je zahvalna glazbenicima koji se iz godine u godinu rado odazivaju svirati na ulicama pokloniti svoje umijeće i ispuniti sugrađane i goste ljepotom.