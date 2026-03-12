Svjetski dan bubrega: U KBC-u Split u 8 mjeseci uspješno je obavljeno 11 transplantacija bubrega

Ovogodišnji Svjetski dan bubrega, pod sloganom „Zdravlje bubrega za sve: Zdravlje ljudi, zdravlje planeta”, usmjeren je na promicanje prevencije i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti te na podizanje svijesti o snažnoj povezanosti između zdravlja bubrega i očuvanja našega planeta.

Tri su metode nadomještanja bubrežne funkcije za bolesnike sa završnim stadijem kronične bubrežne bolesti – hemodijaliza, peritonealna dijaliza i transplantacija bubrega.

Hemodijaliza je postupak gdje se krv odstranjuje iz tijela pacijenta te pročišćava kroz vanjski uređaj koji pomaže uklanjanju viška tekućine te otpadnih tvari iz krvi. Ovaj postupak se obično provodi tri puta tjedno u bolničkim uvjetima.

Peritonealna dijaliza je druga metoda koja koristi potrbušnicu za uklanjanje otpadnih tvari, danas sve češće pomoću automatiziranog uređaja.

Transplantacija ili presađivanje bubrega je široko prihvaćena metoda liječenja kroničnog zatajenja bubrega u završnom stadiju kronične bubrežne bolesti. Uspješna transplantacija omogućava novi život, ali i bolju kvalitetu života pa se mnogi mogu vratiti normalnim životnim i radnim aktivnostima. Transplantacijom se postiže maksimalna medicinska, osobna i socijalna rehabilitacija pacijenta. Ponekad je transplantacija i jedina metoda liječenja, za bolesnike u završnom stadiju bolesti bubrega kada nije moguće provoditi dijalizu, npr. kada se iscrpe vaskularni pristupi ili druge mogućnosti provođenja dijalize.

Klinički bolnički centar Split je početkom srpnja ove godine, kada je izvedena prva transplantacija bubrega, postao najmlađi transplantacijski centar u Hrvatskoj. U proteklih 8 mjeseci, do danas, transplantacijski tim splitske bolnice uspješno je obavio već 11 transplantacija bubrega.

KBC Split već godinama ima dobro razvijen program obrade bolesnika za transplantaciju te post-transplantacijsku skrb, a sve je dodatno unaprijeđeno u zadnje dvije godine uspostavom Dnevne bolnice za transplantaciju bubrega, gdje se prati oko 350 bolesnika nakon transplantacije bubrega. Bolesnici liječeni dijalizom i opterećeni brojnim pridruženim bolestima sada imaju mogućnost provesti cijeli proces transplantacijskog liječenja pod krovom KBC-a Split što će im znatno poboljšati kvalitetu života. Procjenjuje se da od ukupnog broja aktualno prijavljenih bolesnika na listi Eurotransplanta u RH oko 30% gravitira liječenju KBC-u Split.