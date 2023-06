SVJETSKI, A NAŠE Dokumentarac o najljepšim mjestima Makarske rivijere prikazivat će se na francuskoj i njemačkoj televiziji

Prošli tjedan na Makarskoj rivijeri, snimao se dokumentarni film o poslijeratnoj modernističkoj turističkoj arhitekturi druge polovine 20. stoljeća na hrvatskoj jadranskoj obali, koji će na njemačkom i francuskom tržištu prikazati neke od najimpozantnijih i najvažnijih hotelskih i turističkih resorta sagrađenih u socijalističkoj Jugoslaviji.

Dokumentarni film snima se u koprodukciji dviju televizija – riječ je o europskom TV kanalu ARTE posvećenom kulturi, sa sjedištem u Strasbourgu u Francuskoj, te uređivačkim i produkcijskim centrima u Parizu (ARTE France) i Baden Badenu (ARTE Deutschland) te njemačkom TV kanalu MDR.

Autorica dokumentarnog serijala je njemačka novinarka Franziska Hessberger koja je odabrala lokacije snimanja i sugovornike te koja potpisuje režiju i scenarij filma. Prva sezona ovog dokumentarnog serijala o modernističkoj turističkoj sezoni imala je tri episode snimane u Bugarskoj, Francuskoj i Njemačkoj pod nazivom ‘’Urlaubsträume in Beton’’, dok će u drugoj sezoni biti prikazana Hrvatska i još dvije europske zemlje.

- ‘’Zanimaju me hoteli i ljetovališta izgrađeni nakon 1960. godine. Kako su se arhitektura i razvoj turizma međusobno mijenjali. Zatim novi arhitektonski tipovi koji su se pojavili i nove mogućnostima kroz uporabu betona. Na koji je način ovaj materijal konačno pomogao da odmor postane pristupačan većem dijelu društva. Osim toga, zanima me kakva je percepcija ove turističke arhitekture danas – i pokušaj njezinog očuvanja.’’ – kaže Franziska Hessberger.

Snimanje je započelo na dubrovačkom području s hotelom Pelegrin u sklopu nekadašnjeg turističkog kompleksa Kupari (David Finci, 1963.), koji je osim po inovativnom tipu gradnje u to doba volumenom i kapacitetom bio najveći hotel na Jadranu. Snimljen je i deluxe velebni betonski gigant arhitekta Slobodana Milićevića, hotel Croatia u Cavtatu, otvoren 1974., koji je tad s 982 postelje postao najveći hotel u Jugoslaviji. Snimanje se nastavilo na Makarskoj rivijeri, s inovativnom zgradom Vojnog dječjeg lječilišta u Krvavici (Rikard Marasović, 1965.) prenamijenjenom u vojno odmaralište za vojne osiguranike i njihove obitelji, zatim s hotelom Maestral u Brelima, kanonskim djelom hrvatskog poslijeratnog modernizma i nekad jednim od najluksuznijih hotela na Jadranu (Ante Rožić, Matija Salaj, Julije de Luca, 1965.) te obližnjim hotelom Soline (Julije de Luca), kvalitetnim primjerom brutalističke arhitekture. Snimanje je završeno u kultnom luksuznom hotelu i resortu Haludovo na otoku Krku kod Malinske arhitekta Borisa Magaša kojeg je 1971. otvorio izdavač Penthousea Bob Guccione prominentna figura američkog jet seta.

Kao sugovornici arhitekturu modernizma predstavili su Božo Benić, nekadašnji predsjednik Društva arhitekata Dubrovnik, i današnji pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika; Antonia Vodanović, povjesničarka umjetnosti i arhitekture, kustosica i predsjednica Udruge Kačić; Maroje Mrduljaš, kritičar i teoretičar arhitekture te predavač na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te austrijski arhitekt Michael Zinganel, suautor knjige ‘Holidays After the Fall’ koja tematizira arhitektonske i urbanističke strategije socijalističke Jugoslavije i Bugarske na primjerima danas uglavnom napuštenih turističkih objekata na Crnom i Jadranskom moru.

- ‘’Ovakvi dokumentarci koji će se plasirati na inozemnom tržištu su izuzetno bitni za promociju domaće arhitektonske baštine kasnog modernizma koji je na Makarskoj rivijeri tijekom 60-ih godina doživio svoj vrhunac u kvaliteti izvedbe i inovativnosti pristupa te promišljanja suodnosa arhitekture i prostora s okolišem. Rijetko se događa da na jednom ovako malom prostoru imamo toliko značajnih arhitektonskih ostvarenja koja idu uz bok s europskom, pa i svjetskom arhitekturom toga vremena. Važno je to što više osvijestiti da bi se spriječile buduće devastacije prostora, a možda na koncu pronašao način da se sačuva i revitalizira ova vrijedna arhitektura, ali i dizajn toga vremena.’’ – kaže Antonia Vodanović, predsjednica Udruge Kačić koja je u dokumentarnoj emisiji predstavila Vojno Dječje lječilište i odmaralište u Krvavici, arhitekta Rikarda Marasovića iz 1965. godine.