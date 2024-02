SVJETSKI NASLOV JE NAŠ! Izbornik Tucak nakon osvojenog zlata: "Borili smo se kao lavovi, padali, dizali,..."

Hrvatska je do svjetskog naslova u Dohi stigla na najdramatičniji način. U polufinalu je boljim izvođenjem peteraca svladala Francusku, a onda je na isti način u završnom dvoboju bila bolja i od Italije.

- Dobro je, hvala Bogu da je završilo ovako kako je završilo. Mislim da smo zaslužili, da smo odigrali jednu vitešku utakmicu. Borili se kao lavovi, padali, dizali, protiv strašnog protivnika koji je danas možda igrao najbolju utakmicu od kad ja Talijane gledam i skautiram. Išli su preko glave, nisu se štedjeli, ni oni ni mi. Mislim da smo napravili jednu veliku stvar, osvojili naslov svjetskog prvaka. Da nam je netko rekao da ćemo imati dva finala, da ćemo biti svjetski prvaci na ovaj način, valjda nitko ne bi vjerovao, tim je slađe, ali evo, sad smo onako malo umorni, potrošeni. Ali, vjerojatno još i nisam ni svjestan svega, priznao je izbornik Ivica Tucak za HRT nakon što je s igračima u bazenu proslavio osvajanje naslova u Dohi.

Zlatna medalja osvojena na Svjetskom prvenstvu u Dohi čak je 17. medalja hrvatskih vaterpolista s olimpijskih igara, te svjetskih i europskih prvenstava.

- Ovaj je naslov izvojevan s jednom novom ekipom, ekipom koja je formirana prije dvije godine. Ja se sjećam riječi velikog broja ljudi koji su govorili da čekaju teški dani Hrvatsku. U dvije godine smo napravili strašno puno, postali svjetski prvaci, postali europski prvaci. Presretan sam. Ovo mi je, rekao bih, životna matura s ovakvom ekipom. Stvoriti je, formirati je, doći do naslova svjetskog prvaka. To je sigurno vrijedno kao i zlato. Da nikada ova reprezentacija nije pala. Pa i onda kad su nas prozivali u onom finalu, to je bio takav splet okolnosti, ali nismo pali moralom, nismo pali željom, nismo pali voljom. Nekad te ti peterci nagrade, nekad ne. Ovo je bila jedna strašna utakmica, a mislim da je stvarno pobijedio vaterpolo.