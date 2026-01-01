Svjedok požara: Vidio sam ljude koji su gorjeli od glave do pete, bez odjeće...

Nekoliko desetaka ljudi je poginulo, a stotinjak je ozlijeđeno u eksploziji i požaru koji su se tijekom noći dogodili u baru na poznatom švicarskom skijalištu Crans-Montana, potvrdila je policija. Do eksplozije je došlo oko 1:30 po lokalnom vremenu u baru Le Constellation, a uzrok zasad nije poznat, piše BBC.

U izjavi za medije, policija je potvrdila da se eksplozija dogodila dok je u baru trajala proslave Nove godine. Očevidac požara u baru Le Constellation ispričao je za BBC kako je provalio u zapaljenu zgradu u pokušaju da spasi ljude koji su ostali unutra. "Čuli smo snažnu eksploziju, a nakon toga vidjeli gust dim. Pomislio sam da je moj mlađi brat unutra pa sam došao i pokušao razbiti prozor kako bih pomogao ljudima da izađu", rekao je. Kaže da je po ulasku vidio ljude koji su gorjeli od glave do pete, bez odjeće, dodajući: "Bilo je strašno i vrlo potresno." Svjedok navodi da su vatrogasci i liječnici ubrzo preuzeli situaciju, no on je pokušao pomoći koliko je mogao - dijelio je vodu i odjeću ozlijeđenima, a jednom muškarcu s opeklinama dao je i svoju jaknu., prenosi Index. "Jako je uznemirujuće jer sam u taj bar išao gotovo svaki dan... baš onaj dan kad nisam otišao, izbio je požar", rekao je.