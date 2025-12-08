Svjedok na suđenju policajcima zbog 'sušenja' prometnih kazni: Snimke su nečitke, loše kvalitete, vozila se snimaju u odlasku...

- Snimke, fotografije s kamera su najčešće nečitke, loše kvalitete, noću pogotovo, a uglavnom snimaju vozila 'u odlasku' pa se ne vidi stvarni vozač... - dio je iskaza svjedoka, zaposlenog u PP Omiš, koji je posebno interesantan generalnoj populaciji dok je govorio o kameri koja snima prometne prekršaje brzine u Ruskamenu, a ta ih je kamera zabilježila preko pet tisuća!

Također je kazao da je za upozorenje prekršiteljima potrebno da udovoljavaju uvjetima (da nisu kažnjavani) te da moraju podnijeti zahtjev za izdavanje mjere upozorenja, o kojem onda odlučuje tročlano povjerenstvo unutar postaje. No, praktički nitko nije odbijen tko je poslao molbu za izdavanje upozorenja...

Ono što je pak važno za optuženike, pogotovo bivšeg načelnika PP Omiš Vladu Perkušića, jest iskaz svjedoka kako 'načelnik postaje ne može samostalno izreći mjeru upozorenja'. Također, ne sjeća se da se načelnik Perkušić sastajao s ostalim optuženima, također nekadašnjim visokopozicioniranim policajcima PU splitsko-dalmatinske, Antom Gudeljem i Ivanom Lozićem. Konkretno je kazao i kako nitko, pa ni Gudelj kojeg poznaje onako, iz viđenja, ali ni ostali optuženici, nije na njega utjecao ni na koji način niti su tražili išta od njega. Inače je njegov posao upravo da prekršaje s kamere u Ruskamenu šalje referadi za prekršaje, no zanimljivo da nema mogućnosti vidjeti cijeli video nekog konkretnog prekršaja, nego samo fotografije s vozilom prekršitelja, dok bi se cijeli video trebao čuvati u PU...

Prethodna dva svjedoka, tada djelatnici omiškog Galeba, dolazili su zapravo bez ikakve potrebe! Svjedokinja je odgovorila na jedno jedino pitanje (da se pošta tvrtke Galeb zaprima u tajništvu), dok je svjedok koji je koristio službeno vozilo mogao tek reći da je moguće da je s 'njegovim' službenim automobilom napravljen prekršaj i da je vjerojatno te 2020. godine u sklopu posla vozio prema Makarskoj.

A u pitanju je nastavak postupka pred Županijskim sudom u Splitu kojeg vodi USKOK protiv Perkušića i ostalih zbog navodnog 'sušenja' kazni za prometne prekršaje. Pored Gudelja i Lozića, optuženi su još i direktor omiškog Galeba Josip Aračić te svećenik iz Makarske Jure Lovrinčević.

USKOK tereti bivšeg šefa policije u Omišu da je od veljače 2020. do studenog 2021. na traženje ostalih optuženika u informacijskom sustavu i evidenciji MUP-a pronalazio podatke njima bliskih osoba i poznanika koji ispunjavaju uvjete za mjeru upozorenja, osobe koje su odselile iz RH i one koje su nakon počinjenog prekršaja preminule, sve kako bi im pribavio nepripadajuću korist u vidu nesankcioniranja za počinjene prekršaje. Iako je, jelte, znao da te osobe nisu počinitelji prekršaja, nalagao je da se obrasci ispune podacima tih osoba, a ujedno je i upućivao počinitelje prekršaja da u obrasce upišu imena njima bliskih osoba. Davao je upute da se na ime tih osoba izda pisano upozorenja, dok je za preminule nalagao da se obustavi postupak, stoji u optužnici USKOK-a.