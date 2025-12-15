Svjedok masakra opisao kaos nakon napada: "Nogama smo gazili terorista po glavi. Zaslužio je"

Muškarac koji se zatekao na plaži Bondi u tijeku terorističkog napada medijima je potvrdio da je nogom u glavu udario jednog od napadača nakon kaosa koji je uslijedio nakon masakra.

Lokalni stanovnik Jacob Barnfield bio je jedan od skupine muškaraca koji su, kako kaže, učinili "ono što bi učinio svaki Australac" te nogama udarali terorista Naveeda Akrama (24), kojeg je policija držala na tlu nakon što je ranjen u policijskoj intervenciji.

"Bio je to pomalo prljav udarac, ali nimalo ne žalim. Zaslužio je svaku sekundu toga", rekao je Barnfield, prenosi Dnevnik.

Barnfield je svjedočio kako su Naveed Akram (24) i njegov otac Sajid Akram (50) pucali u gomilu s pješačkog mosta u Bondiju prve večeri židovskog blagdana Hanuke.

Rekao je da je isprva mislio kako se radi o vatrometu, no kada je shvatio da se radi o pucnjevima, potrčao je prema mostu. "Počeo sam trčati prema mostu da vidim što se događa. Kako sam se približavao, vidio sam tijela na tlu - neki ljudi su bili mrtvi, nekima su pomagali prolaznici. Izgledalo je kao ratna zona", rekao je.

"On (Sajid) je na kraju pogođen nekoliko puta. Bio je otprilike 20 metara ispred mene kada je upucan", prepričao je. Do trenutka kada je Barnfield stigao na most, policija je upucala Sajida i pokušavala ga reanimirati, dok je Naveed bio oboren na tlo i zadržan od strane policajaca.

Barnfield se tada pridružio skupini ljudi koji su udarali Naveeda. Snimke s mjesta događaja prikazuju skupinu muškaraca kako pokušavaju udariti Naveeda, dok se čuje kako jedan od njih viče: "Razbij ga".

"Ljudi su mu gazili po glavi. I ja sam mu zadao prilično dobar udarac nogom u glavu i mislim da je to u tim okolnostima bilo potpuno zasluženo. Imao sam toliko bijesa u sebi. Vidio sam mrtva tijela, obitelji koje vrište i plaču. Djeca su ležala na tlu i plakala”, rekao je Barnfield.

U napadu je ubijeno najmanje 15 osoba, uključujući desetogodišnju djevojčicu, dvojicu rabina, muškarca koji je preživio Holokaust i jednog francuskog državljanina. Još 42 osobe, među njima i djeca, prevezene su u bolnicu. Prema posljednjim informacija, 27 osoba zadržano je u bolnici, od kojih se šest bori za život.