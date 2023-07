SVJEDOČENJE DEJANA LOVRENA STAVLJENO POD POVEĆALO: "Točno je da sam to izjavio, ali sam se tada zabunio"

Dejan Lovren uzalud je 14. lipnja 2017. čekao svoj red na svjedočenje na suđenju Mamićima u Osijeku. Kako piše Večernji list, dok je sjedio u sobi za svjedoke, u sudnici se odvijala prava drama.

Usred svjedočenja njegova oca Saše Lovrena, Zdravko Mamić izgubio je živce i sukobio se prvo sa sucem Darkom Krušlinom, a potom i sa svojom tadašnjom odvjetnicom Jadrankom Sloković koja ga je pokušavala smiriti. Mamić je ostao bez odvjetnika, izbačen je i s rasprave, a Dejan Lovren poslan je kući. Dan ranije svjedočio je Luka Modrić pa se korijeni Mamićeve tadašnje nervoze mogu tražiti i u reakcijama javnosti na Modrićev iskaz.

Lovren je svjedočio 1. rujna 2017. godine. Zdravko Mamić na štakama je stigao toga dana na sud u Osijeku, no iskaz ključnog svjedoka, nogometaša Dejana Lovrena uglavnom nije slušao uživo jer je ponovno izbačen iz sudnice. Tri i pol sata rešetali su tužitelji Lovrena, a njegov su iskaz, baš kao i ranije Luke Modrića, ocijenili nevjerodostojnim. Ključan je bio datum potpisivanja aneksa kojim je Lovrenu pripalo pravo na polovicu transfera iz Dinama u Olymique Lyonnas, dakle 25,9 milijuna kuna. Optužba je smatrala kako nije imao pravo na taj novac.

Sporan je aneks kojim je Lovrenu pripalo pravo na polovicu transfera iz Dinama u Lyonnas

"Prvi profesionalni ugovor s Dinamom potpisao sam 2007. Početna mi je plaća bila 3000 eura bruto. Financije je vodila moja majka Silva i ona je dogovorila sa Zdravkom Mamićem podjelu budućeg transfera u visini 50 posto. Siguran sam da sam taj aneks potpisao daleko prije 2009., i to nekoliko dana nakon profesionalnog ugovora", ustvrdio je Lovren.

Tužitelj Tonči Petković predočio mu je zatim njegov iskaz iz istrage. Prema Večernjem listu Lovren je tada kazao kako je sporni aneks "potpisao dva, tri mjeseca prije odlaska u Lyonnas". Ugovor s francuskim klubom potpisan je, rekao je tada, u siječnju 2010., a aneks s Dinamom u rujnu ili listopadu 2009. godine.

"Kada sam saznao da se za mene interesiraju Tottenham i Lyonnas, tražio sam povećanje plaće u Dinamu na 250.000 eura godišnje, no Zdravko Mamić je to odbio. Zarađivao sam tada 6000 eura mjesečno. Znao sam od prije da su neki igrači imali pravo na 50 posto transfernog obeštećenja, pa sam i ja od Mamića zatražio isto. Pristao je pa smo potpisali aneks. Bilo je to dva, tri mjeseca prije mog odlaska u Lyonnas", iskazao je igrač u istrazi.

"Točno je da sam to izjavio. Potpisao sam 2009. aneks kojim mi se povećava plaća na 10.000 eura mjesečno, a tada sam ponovno potpisao i aneks koji je već potpisan 2007., samo s razlikom da mi se novac od transfera isplati na moj račun u Hrvatskoj", objasnio je Lovren. Uslijedio je set povezanih pitanja, na što je skočio Zdravko Mamić, rekavši kako je to manipuliranje svjedokom. Odmah je i izbačen iz sudnice.

"Ma idite više u....! Hoćete krvi moje, džigerice moje?" vikao je Mamić na izlasku.

Isplatu je čekao godinu i pol

Lovren se prisjetio i kako je isplatu 25,9 milijuna kuna čekao godinu i pol, zbog čega je više puta slao dopise u Dinamo, a Zdravko Mamić mu je objašnjavao "neka se strpi". Tužitelj je zatražio neka opiše kako je na koncu došlo do isplate.

"Nazvala me tajnica kluba Vlatka Peras i rekla da će se isplatiti novac. Otišao sam u banku, gdje sam otvorio poseban račun. Bio sam tada u Hrvatskoj", naveo je.

Tužitelj mu ponovno predočava raniji iskaz iz istrage u kojem je Lovren izjavio kako je nazvao majku da provjeri je li novac isplaćen jer je "bio u Francuskoj pa nije mogao osobno otići do banke".

"Recite, što je točno?" upitao je tužitelj.

"Točno je da sam to izjavio, ali sam se tada zabunio. Odnosilo se to na kredit za stan. Sam sam otvorio taj račun, bio sam u Hrvatskoj", ustvrdio je.

"Novac od transfera proslijedio sam Zoranu Mamiću isti dan kad mi je sjeo na račun. Bili smo prijatelji, pitao me ranije da mu posudim novac, učinio sam to bez razmišljanja. Sklopili smo isti dan i ugovor o pozajmici", ispričao je. Tonči Petković opet je ukazao na, kako ističe, razliku u ranijem iskazu, kada je nogometaš izgovorio: "Sastavili smo ugovor o pozajmici dva, tri mjeseca nakon pozajmice".

"Kćerka mi je bila na operaciji, izvukli su me iz bolnice. Mozak mi je stao. Nakon razgovara s majkom, čini mi se da se to odigralo kako sam danas opisao", kazao je na to Lovren. Naveo je i kako mu Zoran Mamić duguje još 400.000 eura, a da je tu obvezu na sebe preuzeo Mario Mamić.

"Ako su do sada vraćali, vratit će i ostatak", rekao je.

Predočen mu je i SMS kojeg je Lovren poslao Nikkyju Arthuru Vuksanu 2015. godine: "A kada vam svima dođe situacija do grla u vezi sranja sa Zdravkom i onih prošlosti, onda Dejane budi dobar i izvuci nas."

"Bio sam tada razočaran, ismijavali su me zbog ozljede. Kako sam bio spreman pomoći Zoranu, tako sam bio spreman pomoći Zdravku Mamiću u vezi jamčevine", pojasnio je.

Baš kao i protiv Modrića, tako je i protiv Lovrena ubrzo otvoreno istraživanje zbog sumnje u lažni iskaz

"Svjedok je 1. rujna svjesno neistinito iskazao kako je aneks o podjeli transfernog obeštećenja, s datumom 9. siječnja 2007., potpisao nedugo nakon potpisivanja svog ugovora o profesionalnom igranju s tim klubom od 1. siječnja 2007. Nakon predočenja dopisa upućenih matičnom klubu i datiranih 1. veljače 2010., 29. ožujka 2010. i 7. rujna 2010., u kojima se u njegovo ime traži isplata polovice obeštećenja, svjesno je neistinito iskazao kako je te dopise vlastoručno potpisao", navodilo je tada Odvjetništvo.

Lovren je na sudu ustvrdio i kako je 7. ožujka 2011. bio u Zagrebu, gdje je osobno otvorio račun u banci na koji mu je Dinamo isplatio novac od transfera u Lyonnais, a istoga je dana i prebacio 25,9 milijuna kuna Zoranu Mamiću. Tužiteljstvo je, pak, navodilo kako Lovren toga dana - uopće nije bio u Hrvatskoj.

Kako piše Večernji list, optužnica protiv njega podignuta je u rujnu 2018., ali je tri mjeseca kasnije odbačena.