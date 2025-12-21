Svijeća uzrokovala požar u stanu, oglasili se vatrogasci

U stanu u zgradi na Horvaćanskoj cesti u Zagrebu danas oko 11:30 izbio je požar, potvrdila je Javna vatrogasna postrojba Zagreb.
Vatrogasci su dojavu zaprimili u 11:32 sati. Požar je zahvatio dnevni boravak stana, a opožarena površina iznosi oko pet četvornih metara. U požaru su nagorjeli stol i ormar.
Prema informacijama vatrogasaca, stanari su do njihova dolaska uspjeli prigušiti vatru. Jedna osoba zatražila je hitnu medicinsku pomoć zbog udisanja dima, a hitnu pomoć pozvala je policija.
Vatrogasci su obavili dogašivanje i pregled prostorije te iznijeli opožarene dijelove stana na otvoreno. Intervencija je završena bez potrebe za daljnjim djelovanjem.
Neslužbeno se doznaje da je uzrok požara svijeća, prenosi Index.
