Svijeća uzrokovala požar u stanu, oglasili se vatrogasci

U stanu u zgradi na Horvaćanskoj cesti u Zagrebu danas oko 11:30 izbio je požar, potvrdila je Javna vatrogasna postrojba Zagreb.

Vatrogasci su dojavu zaprimili u 11:32 sati. Požar je zahvatio dnevni boravak stana, a opožarena površina iznosi oko pet četvornih metara. U požaru su nagorjeli stol i ormar.

Prema informacijama vatrogasaca, stanari su do njihova dolaska uspjeli prigušiti vatru. Jedna osoba zatražila je hitnu medicinsku pomoć zbog udisanja dima, a hitnu pomoć pozvala je policija.

Vatrogasci su obavili dogašivanje i pregled prostorije te iznijeli opožarene dijelove stana na otvoreno. Intervencija je završena bez potrebe za daljnjim djelovanjem.

Neslužbeno se doznaje da je uzrok požara svijeća, prenosi Index.