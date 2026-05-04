Svibanj u gradu: Autentica Food & Wine Festival i Songkillersi stižu na Kačićev trg

Nakon odličnog prvosvibanjskog vikenda, ispunjenog brojnim događanjima i dolaskom velikog broja gostiju, Makarska i u nastavku mjeseca nastavlja u istom ritmu, uz bogat i raznovrstan program sve do kraja svibnja.

U danima koji slijede očekuju nas koncerti, sportska događanja, kazališne predstave, filmske projekcije i sajmovi, a među njima i tradicionalni Autentica Food & Wine Festival – jedno od najprepoznatljivijih predsezonskih događanja koje Makarsku iz godine u godinu pozicionira kao nezaobilazno mjesto susreta vrhunske gastronomije, vina i dobre glazbe. Ovogodišnje izdanje donosi i nastup popularnih Songkillersa.

Program donosi i premijeru komedije „UFO“, novi filmski uradak u produkciji Zlatoustih, predstavu Ariane Čuline „Kak’i smo, tak’i smo“, koncert Kninaca, kao i proslavu Dana državnosti uz Gradsku glazbu i goste iznenađenja.

Događanja se održavaju na više gradskih lokacija, od Kačićeva trga i rive do Apfel Arene, uz sadržaje za djecu, mlade i odrasle.

Pozivamo sve sugrađane i goste da nam se pridruže i budu dio svibanjskih događanja u Makarskoj.