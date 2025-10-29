SVI ŽIVI SU NA GROBLJU OVIH DANA Cvijeća ima za svačiji džep. Evo kako se kreću cijene. Što mislite, je li skuplje nego lani?

Bliži nam se blagdan Svih svetih. Još koji dan dijeli nas od dana kada se prisjećamo svojih najmilijih koji nisu više s nama.

Svi sveti (također Sesvete, Sisveti ili Sisvete; lat. Sollemnitas Omnium Sanctorum) svetkovina je u Rimokatoličkoj crkvi, a njome se slave svi sveci, kako oni koji su već kanonizirani, tako i oni koji to još nisu. Slavi se 1. studenoga. U pravoslavnim crkvama ovaj se blagdan slavi prve nedjelje po Duhovima te označuje završetak uskrsnoga dijela liturgijske godine

Blagdan Svih svetih slavi se još od četvrtog stoljeća. U katoličkoj crkvi je blagdan pomaknut na 1. studenog i to odredbom pape Grgura III., u 8. stoljeću.

Datum 1. studeni, kao dan na koji se obilježavaju Svi sveti, povezan je s drevnom keltskom svetkovinom Samhain. Svetkovina je označavala početak nove godine, odnosno dane u godini kada se duše umrlih ponovno pojavljuju na zemlji.

Svi sveti i Dušni dan

Često se blagdan Svih svetih poistovjećuje s Danom mrtvih. Za razliku od Svih svetih, Dušni dan nastao je inicijativom benediktinskog opata iz Krimija, sv. Odilona i to 998. godine, a taj se dan zaslugom benediktinaca proširio i Vatikan ga je potvrdio 1311. godine. Dušni dan najčešće obilježavaju mise zadušnice i na taj način prisjećanje na preminule. Prema tradiciji se na taj dan obilaze grobovi pokojnika, no kako je u većini zemalja blagdan Svih svetih neradni dan, većina ljudi grobove posjećuje upravo na 1. studenoga.

Upravo na blagdan Svih svetih očekuju se velike gužve na grobljima diljem zemlje, stoga mnogi odlučuju svoje pokojnike posjetiti i koji dan ranije. Tako je na splitskom Lovrincu već ovih dana veća gužva negoli inače, bira se cvijeće, pale se svijeće i moli se za sve one drage ljude koji su otišli s ovoga svijeta.

Cvijeća ima za svačiji džep, a trgovci nam kažu da - nije skuplje u odnosu na prošlu godinu.

"Ima za svakoga ponešto, ovisno koju vrstu cvijeća se traži. Ima od 6 eura pa na više, kako tko može. Iako, mislim da je najvažnija namjera", kazuje nam jedan trgovac, a mi se moramo složiti s njim - važno je pokazati da mislimo na svoje bližnje, a koliko nam je stalo ne dokazuje ni veličina ni cijena aranžmana.

Krizanteme se nude u svim bojama, a ima ih već od 10 eura. Najskuplji su aranžmani s orhidejama. Ovisno o vrsti cvijeća i veličini aranžmana, raste i cijena. Na samom ulazu u Lovrinac cijene su šarolike pa valja dobro otvoriti oči i napraviti đir među redovima cvijeća.

"Mislim da nije skupo, isto je kao i lani. A nisu ni trgovački centri više jeftini", kazuje nam jedna od prodavačica.

Očekuju se gužve

Bacili smo đir i po Vrtnom centru Cvjetko koji se nalazi u blizini gradskog groblja.

"Imamo krizanteme u pitaru, po 9.90 su te veće, imamo i manje po 3.30 eura. Imamo gotovih grobnih aranžmana - ima ih od 20 do 30 eura. Cijena je ista kao i lani, mislim da nije puno, ali ako netko mora obić' više grobova - onda je puno", doznajemo iz Cvjetka koji inače nudi sav sadni materijal. Ima trešanja, višanja, šljiva, maslina, citrusa. Nude i ukrasno grmlje. Cijene limuna se kreću od 9.90 eura do 230 eura, ovisno o starosti biljke. Najveću gužvu očekuju u četvrtak, a ovih dana rade od 7 do 19.

"Najveća gužva se očekuje u petak i na sam blagdan Svih svetih kada ćemo imati i misu zadužnicu koju će održati mons. Zdenko Križić. Održava se u 14.30 sati, sa odrješenjem kod centralnog križa na groblju Lovrinac", kaže nam direktor Lovrinca Petar Bilobrk.

Svake godine javni gradski prijevoznik uvede dodatne linije za Lovrinac.

"I inače preporučamo da se koristi javni gradski prijevoz, a ovim danima neka se maksimalno koristi javni gradski prijevoz koji će prometovati svakih pola sati i neće biti potrebe koristiti osobna vozila. Parkirni kapaciteti nisu dostatni za toliki broj posjetitelja na groblju Lovrinac. Ovim putem molim građane da, ako dolaze svojim vozilom, paze gdje parkiraju, da ne zakrče puteve za autobuse ili hitne službe ako se netko, ne daj Bože, bude loše osjećao", pojašnjava Bilobrk.

Povodom blagdana Svih svetih, uz redovne linije broj 3 (Brnik – Brda – Brnik), 3A (Brnik – Poljička – Brnik), 6 (Kila – HNK – Kila), 18 (Sirobuja – HNK – Sirobuja) i 25 (Split – Stobreč – Split), koje gravitiraju gradskom groblju Lovrinac, uvodi se i dodatna autobusna linija koja će prometovati na relaciji HNK – Lovrinac – HNK. Dodatna linija prometovat će u petak, 31.10., subotu, 01.11. i nedjelju, 02.11.2025., svakih 30 minuta i to: od HNK prema Lovrincu od 07:50 do 15:20 sati,

te od Lovrinca prema HNK od 08:30 do 16:00 sati. Trasa linije: HNK – Tržnica – Poljička cesta – Lovrinac, a povratkom istom trasom u obrnutom smjeru, a na navedenoj trasi koristit će se sva usputna autobusna stajališta.