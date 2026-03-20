Svi živi piju kreatin. Treba li vam to?

Kreatin, dodatak prehrani koji se dugo povezivao isključivo s fitnessom, danas uzima sve širi krug ljudi. Nakon brojnih istraživanja, znanstvenici sve bolje razumiju njegove učinke, ali i preporučene količine.

Prema Harvardu, dnevna doza od tri do pet grama smatra se sigurnom za većinu odraslih osoba. Iznimka su osobe s bubrežnim bolestima, koje bi se prije uzimanja trebale posavjetovati s liječnikom.

Što je zapravo kreatin?

Kreatin je spoj koji tijelo prirodno proizvodi iz aminokiselina u jetri, bubrezima i gušterači. Najviše se pohranjuje u mišićima, gdje služi kao brz izvor energije tijekom intenzivnog napora.

Iako ga unosimo i hranom – ponajviše kroz meso i mliječne proizvode – suplementacija može pomoći onima koji žele poboljšati performanse i snagu.

Što kaže znanost: snaga, oporavak i još ponešto

Najpoznatije prednosti kreatina su povećanje mišićne mase, jača snaga i brži oporavak nakon treninga. No, tu priča ne staje.

Istraživanja pokazuju da može pomoći u regulaciji šećera u krvi, osobito kod osoba s dijabetesom tipa 2, jer mišići tijekom aktivnosti troše glukozu.

Znanstvenici također istražuju njegov utjecaj na mozak. Prvi rezultati upućuju na moguće poboljšanje pamćenja, smanjenje mentalnog umora i veću otpornost na stres, no za konačne zaključke potrebno je još istraživanja.

Postoje i rizici

Iako se kreatin smatra sigurnim za zdrave osobe, nije potpuno bez nuspojava.

Kod većih doza mogu se javiti probavne smetnje, nadutost i glavobolje, a čest je i blagi porast tjelesne težine zbog zadržavanja vode u mišićima.

Jedno istraživanje povezalo je kombinaciju kreatina i visokog unosa kofeina s bržim napredovanjem Parkinsonove bolesti, no stručnjaci naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja.

Tko ima najviše koristi?

Liječnici ističu da kreatin najviše koristi osobama koje treniraju snagu, sportašima, starijim osobama, ali i ženama u perimenopauzi i menopauzi. Također može biti koristan vegetarijancima i veganima, koji prirodno imaju niže razine kreatina u tijelu.