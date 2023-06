SVI ZA MAŠU Brojni su se odazvali humanitarnoj akciji, pogledajte koliko je novca prikupljeno

Lijepa vijest stiže iz Splita. Za Mašu Bulatović prikupljeno je 67 tisuća eura potrebnih za liječenje. Vijest o tome objavljena je na stranici udruge HELP preko koje se prikupljao novac.

Podsjetimo, Splićanka Maša sa 17 godina doživjela je nesreću koja ju je prikovala za invalidska kolica. Unatoč tome, Maša nikada nije odustala od života. Živi punim plućima, ali posljednjih godina muku muči s dekubitusima.

"Priznajemo, ni u najluđim snovima nismo zamišljali"

"Ciljevi kampanje su osigurati potrebna sredstva za moju operaciju i postoperativno liječenje, uključujući predoperativnu negativnu kompresiju i patronažu, fizikalnu terapiju. Nisam mislila na ovaj način tražiti novce za operaciju, ali pošto termin još nisam dobila premda čekam već godinu i pol, kao i dijagnostiku, izgleda da će i to trebat ući u troškove. Cilj je postići svijest o izazovima s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju i promovirat jedno inkluzivno društvo, kao i pružiti nadu i inspiraciju drugim osobama s invaliditetom. Uključivanje u akciju na bilo koji način, financijskom podrškom, dolaskom na događanja, se možete istovremeno i dobro zabaviti i učiniti nešto dobro", kazala nam je u nedavnom razgovoru Maša.

Posljednjih mjesec dana organizirana su različita događanja na kojima se prikupljao novac za Mašu, a iako akcija traje do 20. srpnja, novac je prikupljen mjesec dana prije tog roka. Novac će se, s obzirom na to da će troškovi za operaciju i oporavak biti i veći od dosad prikupljenih sredstava, nastaviti prikupljati do službenog kraja akcije.

"Dragi ljudi, sa zadovoljstvom vam moramo reći da smo sa današnjim danom prikupili 67302,56 €, što je više nego što smo tražili kada smo u travnju prijavljivali ovu humanitarnu akciju. Priznajemo, ni u najluđim snovima nismo zamišljali da ćemo ovako brzo prikupiti ovoliki novac. Hvala vam! Lista donatora proteže se na 46 stranica!

Budući da će izdatci za Mašino liječenje i oporavak nažalost biti veći od 67 000 €, odlučili smo nastaviti prikupljati novac sve do službenog kraja akcije, 20.7.

O iznosu koji je prikupljen i svim troškovima izvještavat ćemo na našim i Mašinim stranicama i profilima na društvenim mrežama.

"Pridružite nam se danas od 18 sati smo u Varošu"

Za početak, umjesto dva mjeseca rehabilitacije u Poljskoj, Maša će platiti tri mjeseca, a planira povećati i broj sati dnevne njege (fizioterapije i medicinske njege). Sigurni smo da će usput naići na mnoštvo nepredviđenih troškova oko kojih se, zahvaljujući vama, više ne mora brinuti.

Hvala vam još jednom, još uvijek smo pod dojmom. Nastavite nas pratiti, objavljivat ćemo sve račune da vidite na što se troši nesebično doniran novac. I još jednom hvala na podršci, ljubavi i solidarnosti koju ste iskazali. Svi za Mašu! Svi, svi Svi za Mašu!

Osim toga, pridružite nam se danas od 18 sati smo u Varošu, na igralištu ispod škole Marjan. Imat ćete priliku sudjelovati u raznim sportskim igrama i demonstraciji sportova u invalidskim kolicima. Svi će sadržaji biti prilagođeni i djeci. Ovo je jedinstvena prilika da svi, a pogotovo naši najmlađi, kroz igru i zabavu razviju empatiju i društvenu odgovornost.

Vidimo se!", objavili su iz udruge Help.