Svi u istome u Split: Pogledajte što su odjenuli ovi turisti s Islanda

Hrvatska nogometna reprezentacija uskoro se okuplja za odlučujuće kvalifikacijske oglede s Češkom i Gibraltarom u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. koje će se igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Kapetan Luka Modrić nedavno je proslavio 40. rođendan u pobjedničkom raspoloženju, nakon trijumfa protiv reprezentacije Crne Gore. Suigrači i stožer reprezentacije iznenadili su ga prigodnom tortom i čestitkama, a slavlje je, kako doznajemo, proteklo u veseloj atmosferi.

Koliko je Modrić globalna nogometna ikona potvrđuje i prizor iz splitske trajektne luke, gdje smo danas zatekli skupinu turista s Islanda. Rado su se fotografirali u dresovima hrvatskog kapetana, još jednom svjedočeći o njegovoj svjetskoj popularnosti i ugledu.

Luka ostaje simbol vrhunskog nogometa, predanosti i nevjerojatne profesionalnosti.