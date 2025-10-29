Svi sveti u Sinju: evo programa

Grad Sinj organizira obilježavanje blagdana Svih svetih u subotu, 1. studenoga 2025. godine, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u znak sjećanja na sve preminule.

Program započinje polaganjem vijenaca prema sljedećem rasporedu:

8:30 sati – Središnji križ na groblju Sv. Frane

– Središnji križ na groblju Sv. Frane 9:00 sati – Spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, u „Spomen parku hrvatskih branitelja Domovinskog rata“ ispred zgrade Gradske uprave

– Spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, u „Spomen parku hrvatskih branitelja Domovinskog rata“ ispred zgrade Gradske uprave 9:30 sati – Bista prvog predsjednika Republike Hrvatske, dr. Franje Tuđmana, na Trgu dr. Franje Tuđmana

Istoga dana, delegacija Grada Sinja položit će vijence i zapaliti svijeće i na grobovima pokojnih gradonačelnika Ivice Glavana (groblje Svetog Roka u Udovičićima) te Nikole Tomaševića (groblje Svetog Nikole u Brnazama).

Središnja sveta misa za svetkovinu Svih svetih održat će se u Bazilici Uznesenja Blažene Djevice Marije s početkom u 10:00 sati.

Grad Sinj poziva sve građane da se pridruže obilježavanju i zajednički odaju počast svim preminulima.