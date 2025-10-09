SVI SU GORE Pogledajte tribine na utakmici Hrvatske i Češke, pune su naših navijača. Možda vidite koga poznatoga

Češka prijestolnica danas izgleda kao da se preselila na jug Europe – tisuće hrvatskih navijača preplavile su centar Praga uoči utakmice između Češke i Hrvatske. Ulice su bile obojene u crveno-bijele kockice, a s brojnih trgova i terasa orila se pjesma.

Navijači su iz svih krajeva Hrvatske, ali i iz dijaspore, stigli u Prag kako bi bodrili Vatrene u jednoj od najvažnijih utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. S obzirom na važnost susreta – Hrvatska i Češka bore se za prvo mjesto u skupini – interes je ogroman, a podrška hrvatskoj reprezentaciji očita i glasna.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Navijači su se s ulica i gradskih trgova preselili na stadion. Pogledajte koliko je kockica na tribinama.