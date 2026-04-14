"Svi skupa smo jači": Humanitarni karting spektakl na Poljudu okuplja djecu, sportaše i osobe s invaliditetom

Na parkiralištu stadiona Poljud u Splitu sredinom travnja održat će se jedinstveni sportsko-humanitarni događaj koji spaja karting, natjecateljski duh i snažnu poruku zajedništva. U organizaciji Auto kluba Trogir, uz podršku Automobilističkog saveza Splitsko-dalmatinske županije i udruge “Vjeruj i djeluj”, na rasporedu je Prvenstvo Hrvatske u karting slalomu za djecu, ali i poseban program namijenjen osobama s invaliditetom.

Riječ je o manifestaciji pod nazivom “Svi skupa smo jači”, čiji je cilj ne samo promocija automobilizma među najmlađima, već i uključivanje osoba s invaliditetom u sport te podizanje svijesti o sigurnosti u prometu.

Središnji dio programa održat će se u subotu, 18. travnja 2026., kada će nastupiti djeca do 18 godina koja posjeduju karting licencu HAKS-a i važeće liječničko uvjerenje. Natjecanje započinje ujutro verifikacijama i tehničkim pregledima, dok je svečano otvorenje predviđeno u 10.10 sati. Tijekom dana vozače očekuju dva posebna ispita na stazi, a završetak je rezerviran za dodjelu nagrada.

Dan kasnije, u nedjelju 19. travnja, program je posvećen odraslima, odnosno osobama s invaliditetom, koje će također imati svoje natjecanje na istoj lokaciji. Svečano otvorenje tog dijela programa zakazano je za 11 sati.

Organizatori ističu da je poseban naglasak stavljen na inkluziju i povezivanje zajednice kroz sport, a sav prihod od događaja namijenjen je Sportsko-rekreativnoj udruzi osoba i djece s invaliditetom “Vjeruj i djeluj”.

Uz natjecateljski dio, događaj će imati i promotivno-edukativni karakter, s ciljem približavanja automobilizma široj publici i poticanja mladih na bavljenje sportom.

Organizatori pozivaju građane da svojim dolaskom podrže ovu vrijednu inicijativu i doprinesu stvaranju društva u kojem su sport i zajedništvo dostupni svima.