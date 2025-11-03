Svi putevi vode u Dugopolje: Ne propustite ovu slatku feštu, donosimo cijeli program

Dugopolje će 8. i 9. studenoga 2025. postati središte mirisa meda i prirodnih proizvoda!

Međunarodni pčelarski sajam “Dalmatina”, već poznat i tradicionalan susret pčelara, proizvođača i ljubitelja prirodnih proizvoda, ove se godine po prvi put održava u Dugopolju, u velikom sajamskom šatoru kraj stadiona.

Sajam, koji iz godine u godinu privlači sve više posjetitelja, ove godine bilježi čak 30% više izlagača nego lani, što jamči bogatu i raznoliku ponudu. Na “Dalmatini” će se okupiti pčelari i proizvođači iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja, donoseći najbolje što nude naši košnici, polja i vrtovi.

Posjetitelje očekuje šarena paleta proizvoda – od meda, propolisa, matične mliječi i voska, do prirodne kozmetike, ljekovitih pripravaka, začina, domaćih likera, sireva, vina i mnogih drugih ukusnih delicija.

Ovo je sajam za cijelu obitelj – mjesto gdje možete kušati, kupiti i naučiti nešto novo

Ako tražite nešto slatko za nepce ili korisno za zdravlje i jačanje imuniteta, “Dalmatina” je pravo mjesto za vas. Jesen i zima donose doba prehlada i raznih bolesti, a upravo prirodni pčelinji proizvodi pružaju ono što tijelu treba – snagu, otpornost i energiju iz prirode.

Osim bogate ponude i degustacija, sajam nudi i ugodan ambijent te druženje s vrijednim pčelarima koji rado dijele savjete o korištenju meda i drugih proizvoda.

Bit će tu i raznovrsne prezentacije, degustacije te mogućnost da otkrijete nove domaće proizvođače koji njeguju tradiciju i ljubav prema prirodi.

Za one koji žele znati više o samom pčelarstvu, organiziran je i stručni dio programa s predavanjima, radionicama i predstavljanjem novih tehnologija u pčelarstvu. Održat će se i ocjenjivanje uzoraka meda te dodjela diploma i priznanja najboljima.

Dakle, 8. i 9. studenoga svi putevi vode u Dugopolje!

Dođite, kušajte, kupite i uživajte u pravoj fešti prirodnih okusa i mirisa – na XV. Međunarodnom pčelarskom sajmu “Dalmatina”, koji se ove godine po prvi put održava u Dugopolju, ali već dugi niz godina okuplja ljubitelje meda, prirode i zdravog života.