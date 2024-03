SVI NA POLJUD Osobe s invaliditetom napunile Jug. Jedan navijač je prvi put na utakmici: "Bilo je vrh"

Nogometaši Hajduka danas su od 17.10 sati igraju protiv Istre 1961 na Poljudu u okviru 25. kola SuperSport HNL. Hajduk je slavio minimalnom pobjedom od 1:0 i privremeno je zauzeo 1. mjesto, a Istra je ostala pretposljednja na prvenstvenoj ljestvici. Jedini je gol za Bijele zabio Krovinović u 47. minuti.

Na Poljudu je danas bilo18.267 gledatelja, a najmlađih na dječjoj tribini 494.

Osim toga, popunio se i dio stadiona namijenjen osobama s invaliditetom.

Marko je vjerni obožavatelj Hajduka od malih nogu, no u svojih 38 godina, danas je prvi put dobio priliku s Poljuda gledati utakmicu. Svoje iskustvo je ispričao za Dalmaciju Danas.

"Bilo je predivno, van svih očekivanja. Mnogo puta sam htio doći na Poljud, ali nikada nije bilo zgodno. Sada mi je prijatelj tražio karte i dobili smo ih od Hajduka besplatno. Ja i pratnja", priča nam Marko te navodi kako su svi bili izuzetno susretljivi.

"Policija nas je pustila da skroz do Juga dođemo s autom, kasnije me prijatelj u kolicima doveo do dijela na Jugu koji je osiguran za osobe s invaliditetom. A i zaštitar nam je pomogao. Zbog kiše, taj dio je bio natkriven.

Bilo je krcato navijača u invalidskim kolicima, ali atmosfera je bila vrh", očarano nam kazuje Marko.