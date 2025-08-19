Svi detalji velike promjene vremena: U četvrtak ujutro neobično jako ljetno jugo, do večeri lokalno izraženo grmljavinsko nevrijeme

Vrućina je konačno popustila. Dotok nešto hladnijeg zraka uvjetovala je niže temperature zraka u odnosu na prethodne dane. Tako je lista lokacije koje su u utorak zabilježile vruć dan kudikamo kraća od jučerašnje i onih prethodnih. Knin je službeno bio najtopliji u zemlji s najviših 31,9°C.

Međutim, posebno vrijedi naglasiti minimalne jutarnje temperature zraka koje su unutrašnjosti bile znatno niže od prosjeka za dio godine, ponegdje i jednoznamenkaste. Planinarski dom Ravna Gora mjerio je minimalnu temperaturu od 5°C, no što reći na mjernu postaju Lukići - Brezovac u Lici (na 792 metra nadmorske visine) koja je mjerila samo 2°C!

U Dalmaciji je najhladnija bila Donja Tijarica s 10°C, Dolića Draga 11°C, a najviši vrh Hrvatske, Sinjal na Dinari mjerio je 8°C.

Pred nama je još jedna prohladna noć u unutrašnjosti, a na Jadranu će biti ugodno. U srijedu će biti pretežno vedro s nešto naoblake u drugom dijelu dana. Puhat će slab dnevni vjetar, na moru će navečer zapuhati slabo jugo. Jugo i lagani pad tlaka zraka bit će uvod u promjenu vremena koja stiže u četvrtak.

Naime, u sklopu dolina sa sjeverozapada kontinenta, preko Jadrana će se krajem četvrtka i u prvom dijelu petka premještati ciklona. Zbog toga će već prijepodne na sjevernom Jadranu biti oblačnije, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu koji će se u drugom dijelu dana širiti na Dalmaciju. Glavninu pogoršanja očekujemo navečer. Puhat će umjereno do jako jugo koje će prijepodne imati vrlo jake udare na moru, a ponegdje na moru sjeverne Dalmacije mogući su olujni udari. Vjetar će izazvati probleme u prometu morem, osobito s katamaranima, a povećat će i požarnu opasnost.

DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm za veći dio Dalmacije za četvrtak izdao narančasti stupanj upozorenja i to zbog mogućih udara vjetra preko 65 km/h, grmljavinskog nevremena i oborina preko 30 mm.

Prema kraju dana jugo će postupno slabiti te će kasno navečer na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana okrenuti na pulenat. Najviše oborina očekuje se na sjevernom Jadranu, mjestimice preko 50 litara po kvadratnom metru. U Dalmaciji će oborine biti neravnomjerno raspoređene. Ponegdje će pasti tek koja litra, a negdje će pasti i nekoliko desetaka litara. Navečer je moguće izraženije nevrijeme, ponegdje uz tuču. Jutro će biti znatno, a dan malo topliji u odnosu na srijedu. Navečer osvježenje.

Nestabilno će biti još u prvom dijelu petka, a prema večeri se očekuje stabilizacija. Veći dio dana vjetar zapadnih smjerova, prema kraju dana podno Velebita jaka bura. Bit će neznatno svježije u odnosu na četvrtak.

U subotu će biti promjenjivo, tek je ponegdje moguć pokoji neverin ili pljusak, ali će veći dio dana biti suho. Puhat će slab vjetar promjenjivog smjera. Temperature će pasti 2 do 3 stupnjeva.

Pretežno sunčano nas očekuje u nedjelju. Bit će vrlo ugodno, bez vrućina. Slično će biti u ponedjeljak, a nove nestabilnosti moguće su u srijedu.