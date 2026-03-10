Sveučilište za treću životnu dob stiže u GK Šine i MO Kamen

Grad Split osigurao je sredstva za proširenje aktivnosti Sveučilišta za treću životnu dob, programa koji provodi Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata.

Program se širi na nove lokacije u Gradskom kotaru Šine (Josipova 2) i Mjesnom odboru Kamen (Sv. Mihovila 52), gdje će umirovljenicima biti dostupne različite edukativne i kreativne radionice.

Polaznici će moći sudjelovati u radionicama engleskog jezika, korištenja pametnih telefona, kao i u hobi radionicama poput pletenja, šivanja i recikliranja tekstila. Uvodi se i nova radionica „Moj mali mediteranski vrt“, posvećena uzgoju i njezi mediteranskog bilja te uređenju malih vrtova i balkona.

Cilj programa je potaknuti aktivno starenje, cjeloživotno učenje i druženje starijih sugrađana u njihovoj lokalnoj zajednici.

Prijave su u tijeku u Centru za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, a radionice počinju krajem ožujka.