Sveučilište u Zadru nudi besplatne pripreme za državnu maturu

U lipnju maturante očekuje državna matura. Za mnoge - izvor stresa i ozbiljnog troška. Pripreme su skupe pa su zato one besplatne, kakve nudi zadarsko Sveučilište - itekako dobrodošle.

Završna godina srednje škole zahtjevna je za roditelje i učenike.

- Malo me strah, ali budući da se puno pripremam i u školi i privatno, idem jedan na jedan, onda se pokušavam što manje bojati, rekla je maturantica Nina Zrilić.

- Glavna tema svih učenika... i nije me toliko strah, u školi ima dosta priprema, ima i u Zadru privatno tko god želi, naveo je maturant Lovre Badel.

Naravno, takva pomoć košta, u pitanju su troznamenkasti iznosi, koji uz ostale izdatke poput maturalne toalete i putovanja ozbiljno testiraju prosječni obiteljski budžet, piše HRT.

- Smatram da se dovoljno dobro pripremamo u školi, naša škola nudi pripreme iz skoro svakog predmeta, ispričala je maturantica Tereza Dundov.

Ako ipak vaše dijete nije ovako savjesno i spremno, i ove godine Sveučilište u Zadru nudi zanimljivu mogućnost.

- Organizira besplatne pripreme za državnu maturu za naše učenike, učenike Zadra i Zadarske županije, iz hrvatskog jezika, matematike A razine i B razine. Vidimo već po prijavama da je interes mrvicu i narastao u odnosu na prošlu godinu, a inicijativa je krenula iz naše potrebe da budemo što više prisutni u našoj lokalnoj zajednici. Online je prijava, vrlo je jednostavno, objasnila je Anita Pavić Pintarić, prorektorica za studente i studije na Sveučilištu u Zadru.

Provjerili smo kakva su iskustva bivših polaznika.

- Išla sam za matematiku i hrvatski i pomogne puno za maturu, nije mi bio uopće problem niti stres, prisjetila se studentica Marija Brčić.

- Preporučila bi ih svim budućim maturantima, ne samo zato što su besplatne nego zato što je profesor stvarno odličan, poručila je studentica Lucija Ombla.

Vremena je sve manje, a četverogodišnje gradivo opsežno.

- Strah me, dolazili su razni učenici koji su na faksovima, koji su išli u našu školu ili su već završili faks, tako da oni nam isto govore da matura nije tako strašna, samo se treba učiti, zaključila je maturantica Maria Marinović.

Ili, kako se to nastavničkim rječnikom kaže, zagrijati stolac.