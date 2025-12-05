Sveti Nikola stigao je u Turjake: Mališani oduševljeni poklonima i blagdanskom čarolijom

U Turjacima je danas zavladala posebna blagdanska atmosfera – stigao je Sveti Nikola, na radost brojnih mališana koji su ga nestrpljivo iščekivali. Uz njegov dolazak, selo je oživjelo u duhu adventa, pjesme i zajedništva, a djeca su s osmijehom dočekala trenutak darivanja.

Uz prepoznatljive blagdanske dekoracije, mirise zime i dobro raspoloženje, mještani su još jednom pokazali koliko im znači tradicija okupljanja i slavljenja Svetog Nikole.

Iako selo nema velike tvrtke, restorane, niti specijalizirane sadržaje za dječja druženja, mještani se ponose jednim posebnim mjestom - Fast Foodom Zmaja.

Smješten uz glavnu prometnicu, ovaj fast food postao je nezaobilazna točka zahvaljujući izvrsnoj hrani po pristupačnim cijenama i uvijek nasmiješenom osoblju. Gazdarica, poznata po svojoj toplini i želji da razveseli zajednicu, redovito organizira događanja koja okupljaju mještane i goste.

Danas je, kao i svake godine, Fast Food Zmaja bio domaćin posebnog događaja za Svetog Nikolu. Oko 18 sati stigao je omiljeni svetac s vrećama punim poklona, razveselivši mnoštvo djece. Uz darove, okupljeni su uživali u bogatom cateringu, slasticama i piću.