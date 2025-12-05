Sveti Nikola dolazi u Božićno selo Gornji Dolac!

Pozivamo svu djecu: Ponesite svoje čizmice, donesite osmijeh – a mi ćemo ispuniti večer radošću, toplinom i pravim božićnim duhom.

Kada: 6. prosinca, 19:00 sati

Gdje: Božićno selo Gornji Dolac

Čarolija adventa ove godine postaje još veća!

U bajkovito uređenom Božićnom selu Gornji Dolac, osvijetljenom s 4,5 milijuna lampica, među drvenim kućicama, zimskim ugođajem i životinjama koje oduševljavaju djecu i odrasle, u subotu 6. prosinca, stiže nam Sveti Nikola!

Što Vas očekuje?

Dolazak Svetog Nikole u bajkovitom ambijentu sela pod milijunima lampica očekuje se u 19 sati. Tom prigodom će Sveti Nikola podjeliti prigodne darove djeci, nakon čega će se djeca moći fotografirati sa Sv Nikolom, Djedom Božićnjakom i Grinčom, prošetati kroz selo i upoznati naše krznate i pernate stanovnike. Mačak Glavonja, tovar Fimito, ovce Sonja i Vendi, konj Paško, jarac Žere, kamerunske ovce Roko i Cicibela, ljame Miki i Špiro… i još 150 drugih s nestrpljem iščekuju vaš dolazak. Vjerujemo da će vaši najmlađi među 150 životinja zasigurno pronaći i pre poznati svoju omiljenu.

Prošle subote svečano je otvoreno Božićno selo uz bogat program i mnoštvo posjetitelja

Blagdanska čarolija od prošle subote ponovno je zavladala Mosorom. Bogat program, mnoštvo posjetitelja, veliki vatromet i pravo blagdansko ozračje obilježili su još jedno svečano otvaranje ovog omiljenog adventskog mjesta.

Program su svojim nastupima obogatili grupa Mjesni odbor, KUD Salona te posebni gosti - štićenici Centra Juraj Bonači, koji su dirljivim igrokazom dodatno naglasili duh zajedništva i radosti Božića.

Foto: Gabrić Media

A što se tiče hrane – ne trebate brinuti ni o čemu. Bogata gastronomska ponuda čeka vas već na ulazu. Samo dođite raspoloženi i spremni za uživanje! Grije se uz domaću rakiju, likere i čajeve, sladi se uz fritule i palačinke, a najmlađi guštaju uz kokice i šećernu vunu! Od ove godine tu je i dječja igraonica, a krene li slučajno padati kiša, nema razloga za brigu – ondje su i ugostiteljski objekti zatvorenog tipa.

Dođite i zajedno s nama doživite najljepši početak prosinca u srcu Dalmatinske zagore!