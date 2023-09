SVETI JERE KAO INSPIRACIJA Poznati hrvatski umjetnici smjestili su se u predivan ambijent crkvice sv. Jere i stvorili prava remek-djela. I vi ih možete pogledati

Danas u 11 sati otvorena je likovna kolonija „Sveti Jeronim“ ispred crkvice sv. Jere na Marjanu.

Likovna kolonija održava se prigodom obilježavanja 30. obljetnice Splitsko-dalmatinske županije i blagdana Svetog Jeronima, a u njoj 14 slikara i 12 kipara donosi svoj umjetnički prikaz sveca.

Sudionici Likovne kolonije "Posvete svetom Jeronimu" su Goran Balić, Ana Marija Botteri, Duje Botteri, Josip Botteri Dini, Željko Bubalo, Alma Čače, Vladimir Davidenko, Nikola Džaja, Lili Gluić, Karin Grenc, Marko Gugić, Kažimir Hraste, Petar Jakelić, Kuzma Kovačić, Ivan Listeš, Đani Martinić, Duje Matetić, Zvonimir Mihanović, Matko Mijić, Tea Morić Šitum, Hrvoje Marko Peruzović, Dijana Iva Sesartić, Frane Šitum i Vice Tomasović.

"Pogledajte samo popis umjetnika, ovo je najbolje što Hrvatska nudi, a okupili su se na predivnoj lokaciji, lokaciji smiraja, uz crkvicu sv, Jere. Izložba njihovih radova bit će otvorena 28. rujna u 11 sati u Sveučilišnoj galeriji", kazao je, među ostalim, župan splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

Organizatori kolonije su Splitsko-dalmatinska županija, Sveučilište u Splitu, kao i župa Sveti križ, Veli Varoš.

"Ovo je prostor koji ima svoju energiju koja je tu ugrađena. Ovaj ermitaž je djelo ljudskog duha, nitko ne može napraviti što može vjera odnosno ljudski duh i u ovom prostoru organizirati likovnu koloniju je poticajno jer pustinjaci koji su ovdje dolazili naći svoj mir, svoje uvjerenje, svoj stav - to isto traže i umjetnici. Na istom su zadatku. Umjetnici su sada dobili temu sv. Jeronima i ta tema je ovdje na pravom mjestu, a s ovakvim ambijentom i temom rezultat ne može falit", kaže nam umjetnik Kažimir Hraste.

"Sveti Jeronim i njegova priča koja je zemljopisno vezana uz naš kraj, živi u srcu svakog Dalmatinca. Od one njegove duhovite na koju je ponosan svaki Dalmatinac, štiteći svoj temperament i naglost - Bože, oprosti mi jer sam Dalmatinac - pa do intelektualnog nivoa, jedne kozmopolitske djelatnosti. On je već tada svojim prijevodima stvorio kozmopolitsku ujedinjenost. Ovo je mjesto zaista sveto, ja sam emocionalno vezan uz to jer sam još kao srednjoškolac dolazio ovdje. Vrata su bila srušena, sve je bilo uništeno i organizirao sam skupinu srednjoškolaca, radili smo u brodogradilištu, tukli smo ruzinu, zaradili i popravili crkvu, Već 60 godina, svaku godinu na sv. Jeru organiziramo ovdje misu i druženje bratovštine", kaže umjetnik Zvonimir Mihanović.

Evo što nam je o događaju kazao rektor splitskog sveučilišta.

"Kad pogledate umjetnike u Hrvatskoj, 50 posto ih je s ovog područja. Kad vidite koja imena u ovom miru, u ovom predivnom ambijentu, sa svojim prikazanjem sv. Jere imamo, onda se možemo samo ponositi. To je ponos i za Grad, Županiju, za Sveučilište i za našu državu, a to ćemo imati priliku pokazati u našoj galeriji. Mislim da rijetko koja galerija ima ovakvu produkciju izložbi kao što je naša. Cilj nam je poticati umjetnost, cilj nam je za naše umjetnike osigurati adekvatne prostore, tako uređujemo monumentalnu zgradu gdje su prije bili naši fakulteti i gdje će biti Umjetnička akademija", kaže nam rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić.

Radovi ovih umjetnika moći će se pogledati u Sveučilišnoj galeriji od četvrtka u 11 sati, a proslava 30. godišnjice SDŽ će se nastaviti i nakon toga bogatim programom.

Isti dan na rasporedu je i svečana sjednica Županijske skupštine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu – u 11 sati i 30 minuta na platou ispred kazališta počinje zabavni program u kojemu nastupaju Sinjske mažoretkinje i Hrvatski puhački orkestar gradska glazba Imotski, a svečana sjednica započinje u 12 sati.

U petak, 29. rujna u 9 sati u Biskupovoj palači u Splitu otvara se Međunarodni znanstveni skup „Lica svetog Jeronima“. Isti dan, u 20 sati, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu održat će se pretpremijera dokumentarnoga filma „Naš sveti Jeronim“, autorice Antonije Hrvatin Roth, urednice religijskoga programa Hrvatske radiotelevizije. Film je nastao na inicijativu Splitsko-dalmatinske županije, a sniman je u Splitu, Solinu, Jeruzalemu, Rimu te ostalim lokacijama vezanim uz život i djelovanje svetoga Jeronima.