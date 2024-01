SVETA TRI KRALJA Provjerite radno vrijeme: Neke trgovine ipak rade, jedna će biti otvorena do 21 sat!

Blagdan je Sveta tri kralja i neradan dan. Prema novom zakonu o trgovini danas mogu raditi samo dućani i pekarnice u sklopu kolodvora, aerodroma, trajektnih pristaništa i vjerskih objekata, a od 7 do 13 sati smiju raditi i kiosci.

Konzum

Radno vrijeme Konzum prodavaonica u nedjelju, 7. 1. 2024., pogledajte ovdje.

Ribola

Na blagdan Sveta tri kralja (6.1.) sve će Ribola poslovnice biti ZATVORENE.

Izuzetak je poslovnica R53 (Split, Trajektna luka) koja će biti otvorena 07:00-21:00h.

Tommy

U nedjelju, 7. 1. Tommy prodavaonice neće raditi.

Studenac

Ovdje provjerite radno vrijeme poslovnica ove nedjelje (7. 1. 2024.)

Kaufland

Kaufland trgovine neće biti otvorene cijeli vikend.

Lidl

Lidl trgovine neće biti otvorene ni u subotu (6. 1. 2024.) ni u nedjelju (7. 1. 2024.)

Interspar

Poslovnice koje će u nedjelju raditi pronađite ovdje.

Plodine

Ovdje možete pronaći koje trgovine rade.

Eurospin

Eurospin je u subotu zatvoren, a u nedjelju trgovine rade po prilagođenom vremenu.

City Center One, Joker i Mall of Split

City i Joker su ovog vikenda zatvoreni, a Mall je zatvoren u nedjelju. Prva radna nedjelja za City Center je 24. ožujka, a za Mall of Split 23. lipnja