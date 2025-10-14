Švedska tvrtka podignula tužbu protiv poznatog splitskog brenda

Tvrtka Astrid Lindgren AB, kojom upravljaju unuci slavne švedske autorice, pokrenula je tužbu protiv hrvatske tvrtke Pipi Beverages zbog navodnog kršenja prava na zaštitu imena i lika Pippi Duge Čarape. Tužba je podnesena pred Švedskim patentnim i trgovačkim sudom (Patent- och marknadsdomstolen), navodi švedski medij Dagens Vimmerby.

Astrid Lindgren AB objavljuje da je njihova misija čuvati integritet djela Astrid Lindgren, nadzirati i licencirati prava, te štititi likove i priče koje su inspirirale generacije. Tvrtka podsjeća na to da je već u prošlosti zaštitu prava na lik Pippi primjenjivala u sličnim slučajevima – primjerice kad je pizzerija u Vimmerbyju morala promijeniti ime "Snickerboa".

"Pipi je nazvana po poznatoj djevojčici s dugim čarapama"

Sada se, prema objavi Astrid Lindgren AB-a, radi o dva hrvatska zaštitna znaka – Pipi i Pipi Kokola – koja se koriste za promociju i prodaju gaziranih pića. Tvrtku Pipi Beverages, kako navodi Astrid Lindgren AB, kontrolira hrvatska tvrtka OSTRC. Upotreba imena Pipi u reklami, tvrdi tužitelj, očito se referira na Pippi Dugu Čarapu.

"Pipi je nazvana po poznatoj djevojčici s dugim čarapama, buntovnici iz popularnih knjiga Astrid Lindgren", stoji na stranici hrvatske tvrtke.

Astrid Lindgren AB smatra da postoji velika opasnost od zabune među potrošačima, budući da se ime razlikuje samo jednim slovom, a izgovor je praktički identičan. Također ističu da se Pippi, osim u Švedskoj, koristi kao zaštitni znak za sladoled, bombone, kolače i druga prehrambena sredstva. Iako sporna gazirana pića trenutačno nisu dostupna u Švedskoj, planira se njihova prodaja u drugim zemljama EU-a i putem interneta.

Jedan od ključnih elemenata tužbe je i način na koji se lik Pippi koristi u oglašavanju. Astrid Lindgren AB upozorava na to da reklame hrvatske tvrtke seksualiziraju lik i na taj bi način mogle narušiti ugled Pippi i njezina zaštitnog znaka. Tužba traži da se registracija spornog hrvatskog zaštitnog znaka poništi i zahtijeva nadoknadu za nadolazeće sudske troškove.

Astrid Lindgren AB jasno stavlja do znanja...

Ovo nije prvi put da Astrid Lindgren AB poduzima pravne mjere kako bi zaštitio nasljeđe slavne autorice. Osim što se Pippi koristi u tematskom parku Astrid Lindgrens Värld u Vimmerbyju, zaštitni je znak registriran i za brojne proizvode u Švedskoj i drugim zemljama, uključujući sladoled, bombone, kolače, pića i druge prehrambene proizvode. Tvrtka naglašava da nema opravdanja za upotrebu imena i lika Pippi bez dopuštenja, te da takva praksa predstavlja nepošteno iskorištavanje ugleda i tržišne pozicije zaštitnog znaka.

Astrid Lindgren AB jasno stavlja do znanja da će nastaviti aktivno štititi prava svoje obitelji i djela Astrid Lindgren, kako bi buduće generacije i dalje mogle uživati u pričama koje su postale kulturno nasljeđe Švedske i svijeta, zaključuje Dagens Vimmerby.