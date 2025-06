Svećenik iz Podstrane: "Najviše se preljuba događa u braku kada je žena trudna. Žao mi je što moram priznati, ali..."

Posljednji susret Hrvatskog nadzemlja u ovoj akademskoj godini održan je treću lipanjsku srijedu pod naslovom Govor odjeće. Gost predavač bio je župnik župe Gospe od Zdravlja iz Podstrane, don Mirko Šakić. Svoje predavanje započeo je molitvom časteći Blaženu Djevicu Mariju pa je zajedno sa publikom izmolio molitvu Zdravo Marijo, a zatim i pohvalio način odjevanja voditeljske sekcije Hrvatskoga nadzemlja. Istaknuo je da je on svećenik i katolik u ulozi učenika Isusa Krista koji se nalazi ispred ljubljenih sinova i kćeriju Božjih, a ne modni stručnjak ni sociolog koji je napravio nekakva istraživanja.

Nema smisla govoriti o odijevanju ako se prvenstveno ne zaustavimo na svom tijelu, na onome što mi jesmo: duh i duša. Naše tijelo je nešto čudesno. Uvijek kad započinjemo govor o čovjeku, krenemo od početka. Ljudski nije griješiti nego ljubiti. Stvoren sam na sliku Božju i spreman sam na ljubav. Na početku se nalaze Adam i Eva koji bivaju prevareni i koji su umislili da mogu bez Boga. Duhovni oci kažu da je korjen svih grijeha oholost, a to se upravo vidi na Adamu i Evi koji su uvjereni da mogu bez Boga. Svećenik je poveznica između čovjeka i Boga. Prvi grijeh nas je obilježio i od tada je sve krenulo ukrivo. Mi smo potrebni onoga s čime je čovjek bio odjeven u početku. Čovjek je stvoren gol, bez odjeće, bez košulje, habita. Nije samo stvar odjeće nego svega onoga koje nam ovaj svijet nudi i čime nas zavodi: od materijalnih stvari do ugleda. Kad sam obučen, ja sam faca – ističe predavač. Čovjek raznim pokrivalima pokušava se pokrit i bit lijep, a zapravo unutar svih nas teška golotinja i nezadovoljstvo.

Vrhunac svetosti ljudskoga tijela dogodio se u trenutku utjelovljenja. Naše tijelo je predivno, jedinstveno iako često osjećamo ograničenosti svoga tijela. Posebice žene, koje su uvjerene svojom mišlju da nešto treba popravljati. Takvim stavom ne ljubim i ne prihvaćam sebe. Mi smo spašeni u kompletnom ljudskom tijelu, a mi ga ne prihvaćamo. Don Mirko je u svojem predavanju istaknuo čin svete pričesti i tijela Kristova koje se sjedinjuje s našim tijelom. Bogu je toliko stalo do tebe i do tvoga spasenja da se toliko ponizio i spustio kako bi se dao za tebe. Žensko tijelo puno je ljepše i zgodnije od muškoga tijela. Žena je najljepša u trudnoći jer novi život dolazi od žene. Sam Bog daje život i svatko od nas može živjeti to šta sam Bog jest jer nam je Bog dao tu milost, a zli dara na svakoga od nas jer mu smeta. Sveti je Pavao uvijek isticao: „Hram ste Duha Svetoga.“ Ja nisam kompetentan govoriti o ženskoj modi, našalio se don Mirko. Mladim ženama je toliko stalo da su svojim muževima uvijek lijepe. Želim svome mužu biti lijepa i privlačna. S Isusom Kristom sve je novo. Naše tijelo je presveto, ne samo sveto, jer smo mi spašeni, potrebno nam je spasenje, danas smo potrebni mira. Pored svih ponuda koje sa sobom donosi ovaj svijet, mi smo potrebni Isusa Krista. U današnjem svijetu snažno je prisutna pornografska kultura. Odrastao sam na moru, doslovce na plaži i zasitio sam se mora kroz život – spomenuo je don Mirko. Draže mi je otići u planinu nego na more, ali posljednje vrijeme primijetio sam da 80% cura i žena nemaju normalni kupaći kostim, a onda sam se sjetio kako mi je sestra rekla da je teško uopće pronaći prikladnu ljetnu odjeću i kupaći kostim i za djecu. Postavljam pitanje: zašto ti, ženo, majko, curo, imaš potrebu izložiti nešto tako sveto svima na pogled – naglasio je don Mirko u svojem predavanju na temu odjeće i odijevanja. Unutar takve osobe nalazi se velika nesigurnost i neprihvaćanje sebe zbog kojega se javlja ovakvo izlaganje. Nemojte svoju vrijednost tražiti u muškarcu, u smislu da se tvoje tijelo mora svidjeti muškarcu i da je tvoja vrijednost u tome što će on misliti o tebi. Tvoja prava vrijednost je u onome trenutku uronjenu u Isusa Krista u krštenju. Svi smo mi krštenjem uronjeni u Isusa Krista, time smo postali ljubljeni siovi i ljubljene kćeri Isusa Krista i utome je naša prava vrijednost: jedinstveni smo i dragocjeni u Božjim očima.

Ženama uopće nije važno kako muškarac izgleda, ide li u teretanu i kako se odijeva. Puno je važna njegova vrijednost koja se ne odnosi na njegovo tijelo. Dragi momci i muškarci, ako niste spremni izdržati sat vremena u dugim hlačama na svetoj misi, onda se nemojte ni ženit ni redit – našalio se predavač potičući momke i muškarce na pravilno odijevanje i naglašavajući istinsku vrijednost muškarca. Moramo se naučiti ljubavi i žrtvi u malim stvarima. Odgovornost roditelja, svećenika i odgojitelja bitna je u kulturi odijevanja. Normalno je da cure hodaju okolo nedolično odjevene, naslikavaju se i to prolazi pod normalno, a što je najbolje od svega, njihova vrijednost nije uopće u tome. Vi žene odgajate muškarce svojim odijevanjem. Požuda nije osjećaj koji želiš izazvati kod drugoga svojim odijevanjem. Što nosim na sebi, zašto se tako odijevam i što stavljam na sebe. Uzdizanje različitih slavnih osoba kao što su igrači nogometnih klubova ili različiti natpisi koje kasnije stavljamo na svoju odjeću i nosimo na prsima ili preko srca, nije ništa drugo nego idolopoklonstvo. Kaže prorok Jeremija: „Proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka.“ Nemojmo se klanjat nikome, razmišljajmo malo o tome. Nepažnja oko odijevanja u crkvi je postala normalna stvar. Mnogi smatraju da se zna koje je ispravno odijevanje u crkvi, ali u različitim zemljama Europe još uvijek se ne zna. Svaki je svećenik odgovoran za svetost prostora, za svetost crkve. Potrebno je samo govoriti. Mnogi se naljute kad ih se ne pusti u crkvu neprimjereno odjevene, a mnogi pokušavaju mudrovati i pametovati prilikom odijevanja pa je tako jednom prilikom jedna cura rekla da Isusu sigurno ne smeta što ona nije prikladno odjevena. Svoje predavanje don Mirko je zaključio rečenicom: „Nije stvar samo crkve nego općenito mojega odjevanja: što njime poručujem i što govorim svojim odjevanjem gdje god da se nalazim.“

Nakon svojega predavanja don Mirko je odgovorio na pitanja Hrvatskog nadzemlja, ali i publike. Razgovor je započeo pitanjem o Crocsicama, o kojima don Mirko ima pozitivno mišljenje, ali ne sviđaju mu se točkice koje ostanu od sunčanja s obzirom na takva obuća ima rupice na sebi. Šaljivim duhom započet je set pitanja. Obuća primjerena za crkvu odnosi i nosi se samo u crkvu. U smislu da japanke koje nosimo na plažu ne nosimo i na misu, ali nisu strogo zabranjene šlape ili japanke kao takve. Turisti koji dolaze neprimjereno odjeveni u crkvu nositelji su drukčije kulture koja je nama nepoznata u Dalmaciji. Nije uvijek jednoznačno riječ o nepoštivanju, ima tu i dosta neznanja i drugačijeg načina življenja – istaknuo je don Mirko u jednom od odgovora. Oskudno odijevanje ne može se smatrati stilom. Smatram da mnogo cura nije svjesno koliko njihovo odijevanje utječe na muškarce, a obično je takvo oskudno odijevanje rezultat nekih drugih utjecaja i rana, a ne izbor kojim se ona svojevoljno i svjesno tako želi oblačiti. Prevelika otvorenost i izloženost njenoga tijela može dovesti do zamračenja gdje cura i žena ne može dobro vidjeti i razlučiti ispravne stvari. Kršćanstvo i Bog nisu matematika pa ne možemo strogo odrediti i klasificirati što jest grijeh, a što nije. Živimo u kulturi u kojoj nam je potrebno sve nacrtati. Žena i cura nije u grijehu ako se oskudno odijeva, ali je činjenica da drugu osobu može dovesti u grešnu prigodu. Na kraju krajeva, važno je što se nalazi u srcu te osobe koja se neprikladno odijeva. Spolnost i privlačnost je nešto predivno, čudesno i Božje, a tako prirodno. Žao mi je što to moram priznati – naglasio je don Mirko – ali mnoge su cure same krive za komentare koje dobivaju i požudu s kojom ih gledaju drugi muškarci. Izazivanje takvih komentara pa sakrivanje nije rješenje. Najviše se preljuba događa upravo u braku kad je žena trudna upravo zbog ovakvih situacija i izazivanja, a muškarci koji nisu čvrsti lako upadaju u grijeh. Za kraj svojega gostovanja na susretu Hrvatskog nadzemlja, don Mirko je poslao poruku mladima: „Ti si Crkva, ja sam Crkva. U sebi imaš Duha Svetoga kojega trebaš moliti da te rasvijetli, neka Duh Sveti diše u tebi. Nemojte želit bit netko drugo jer Bog te htio, Bog te potreban i toliko toga još ima za napraviti preko tebe i u tebi. Bez obziro u kakvom si sad stanju, Bog je ponosan na tebe i voli te. Nemojte nikome dat, pogotovo vi cure, da gazi vaše dostojanstvo. Ako pristanete na muža koji vas ne ljubi kao što je Krist ljubio svoju Crkvu, onda je to bezveze. To neka vam bude mjera i formula. Sam sveti Pavao kaže: „Muževi, ljubite svoje žene kao što je Kristu ljubio svoju Crkvu.“ Pa neka nam to bude smjernica – da ljubimo jedni druge i dajemo čitave sebe za drugoga.“

Posljednji susret 15. sezone Hrvatskog nadzemlja glazbeno je animirao Papa bend iz Solina. Hrvatsko nadzemlje odlazi na zaslužene praznike, a sljedeći susret održat će se u novoj akademskoj godini, treću listopadsku srijedu.