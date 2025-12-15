SVEČANO OTVORENJE IZLOŽBE BRANKA MODICA “ŽIVOT POSLIJE ŽIVOTA” U RIMU Primjer izvrsne kulturne suradnje između Splita i Rima

Izložbu potpisuje Anamarija Runtić kao organizatorica i kustosica, a ostaje otvorena za javnost do 9. siječnja 2026. Time se zaokružuje simboličan krug kulturne razmjene jer je prije dva mjeseca Runtić u Splitu organizirala izložbu istaknutog talijanskog slikara Alberta Di Fabija potvrđujući kontinuitet i dvosmjernost kulturnog dijaloga Splita i Rima.

Umjetnik u svom radu kombinira elemente hiperrealizma, nadrealizma i snažne simbolike. Ostaje vjeran tehnici ulja kojom postiže prepoznatljivu dubinu teksture i emocionalni intenzitet. Izložba „Život poslije života“ istražuje teme metamorfoze, osobnih granica i duhovne snage pozivajući gledatelja na introspekciju i prepoznavanje ljepote u prolaznosti. Izložba u Rimu predstavlja vrhunac jednog stvaralačkog ciklusa i važan korak prema međunarodnom pozicioniranju ovog splitskog umjetnika. Time se otvara novo poglavlje njegova rada i potvrđuje da hrvatska suvremena umjetnost ima snažan i prepoznatljiv glas u europskom kulturnom prostoru.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Otvorenje izložbe okupilo je predstavnike Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije čime je ovom međunarodnom kulturnom događaju iskazana jasna institucionalna podrška. Okupljenima se uvodnim riječima obratila kustosica i organizatorica izložbe Anamarija Runtić, pročelnik za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije Željko Primorac, umjetnik Branko Modic, a izložbu je svečano otvorila dogradonačelnica Splita Matea Dorčić.

Svečanost su svojim dolaskom uveličali i rektor Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima don Marko Đurin, gvardijan fra Miljenko Šteko s Papinskog sveučilišta Antonianum te Tea Zupičić iz veleposlanstva Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici.

Svečano otvorenje dodatno je obogaćeno glazbenim nastupom klape Praska koja je izvela dvije skladbe i prepoznatljivim mediteranskim zvukom dala poseban ton cijelom događaju. Klapa će dan nakon otvaranja izložbe nastupiti i u crkvi svetog Jeronima na adventskom koncertu Folklornog ansambla Jedinstvo.

Otvorenje izložbe privuklo je iznimno velik broj posjetitelja. U Rim su pristigli brojni gosti iz Splita koji su željeli pružiti potporu Branku Modicu na njegovu prvom međunarodnom predstavljanju, a velik odaziv rimske publike dodatno je potvrdio snažan interes lokalne kulturne scene. Organizacija izložbe u Rimu jasno potvrđuje relevantnost i dugoročnu vrijednost suradnje između hrvatskih i talijanskih institucija. Riječ je o promišljenoj inicijativi koja povezuje Grad Split, Splitsko-dalmatinsku županiju, Grad Rim i regiju Lazio te nezavisne kustoske i umjetničke aktere. Ovakvi projekti povećavaju vidljivost hrvatske suvremene umjetnosti, osnažuju kulturnu diplomaciju i stvaraju čvrste temelje za buduće suradnje i međunarodne razmjene.