SVEČANO OTVOREN STup!2023: Mladi ljudi izložit će pregršt genijalnih ideja u dva dana, pogledajte o čemu se radi

Za titulu 'Najboljeg sveučilišnog startupa 2023' natječe se 31 selektirani startup sa 17 sveučilišta iz preko deset zemalja. Startupi su podijeljeni u četiri kategorije, a odluku o najboljem startupu donijet će stručni žiri od osam članova. Za vrijeme trajanja ovog dvodnevnog natjecanja sudionici će imati priliku čuti i predavanja o poduzetništvu od strane međunarodnih stručnjaka.

Ovogodišnje natjecanje se održava unutar projekta University Green Digital HUB koje Sveučilište u Splitu provodi zajedno sa Sveučilištem u Stuttgartu i Sveučilištem u Malagi te za svrhu ima promicanje zelenog i održivog poduzetništva među studentima.

"Iznimno mi je zadovoljstvo da mogu pozdraviti sudionike ovog događaja koji okuplja 20 timova iz različitih država, koji se natječu prvenstveno u promoviranju poduzetništva i start up scene. Ovo je već tradicionalno događanje koje je prepoznato ne samo unutar granica Hrvatske nego i šire. Bez pomoći naših partnera, Grada Splita, TZ-a, HABOR-a, ali i našeg Sveučilišta, svega ovoga ne bi bilo. Drago nam je kazati da su pobjednici prethodnih natjecanja ostvarili zapažene rezultate u komercijalizaciji svojih ideja. Ovo nije samo akademsko natjecanje nego natjecanje koje im pomaže da otvore sebi vrata u stvarnom i realnom životu", kazao nam je dekan Ekonomskog fakulteta Vinko Muštra.

Događaju je nazočio i splitski gradonačelnik Ivica Puljak.

"Ovo je izuzetno važno događanje u Splitu kojim želimo motivirati mlade ljude na inovativnost i pokazati da je grad Split grad inovacija i mladih ljudi i moderan grad koji želi biti predvodnik ovakvih trendova u ovom dijelu Europe. Želimo da Split privlači mlade ljude, ali i da naši mladi ljudi vide da u ovakvim projektima imaju budućnost u gradu Splitu. Pitamo se ovih dana kakva je naša budućnost i kakva je naša veza sa turizmom. Turizam je važna grana naše industrije i moramo učiniti sve da povežemo turizam i da bude motor ostalih dijelova industrije, naročito visokotehnološke i inovativne industrije kao što je ovaj događaj ovdje", kazao je Puljak.

Budući student Blaž Šperić predstavio je svoj start up.

"Nedavno sam završio srednju školu i dogodine upisujem fakultet. Sudjelujem tu sam svojim start up-om SmartNest. Ideja je pomoći farmerima organizirati njihovu farmu i pomoći im uštedjeti novac. Imamo ogromne razlike u proizvodnji svakog dana i farmeri se to trude optimizirati, ali bez točnih podataka to je udarac u prazno. Razvili smo sustav koji prati sve uvjete po koki i daje u aplikaciji što točno moraš promijeniti i kako to učiniti da bi sebi uštedio novac", kazao je mladi Blaž.

Dvije djevojke natječu se s aplikacijom TrendIt.

"Naša aplikacija je TrendIt, to je aplikacija za prodaju nošene odjeće. Putem aplikacije možete uploadati svoje proizvode i prodavati ih ili kupiti. Trenutno u Hrvatskoj ne postoji aplikacija koja nudi određenu sigurnost i zaštitu prodavača i kupca kakvu će nuditi naša aplikacija koja će uskoro na tržište", kazale su Izabela Vidović i Antea Jurić.

Na natjecanju će se predstaviti 30 odabranih startupa koji predstavljaju 17 sveučilišta iz preko 10 zemalja diljem svijeta. Na natjecanju će sudjelovati startupi koji će predstaviti sljedeća sveučilišta: Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zagrebu i Aspira College (Hrvatska), University of Sigmaringen, Hochschule der Medien i Kiel University (Njemačka), Azerbaijan State University of Economics (Azerbejdžan), University of Luxembourg (Luksemburg), University of Sousse (Tunis), Tampere University (Finska), HAN University of Applied Sciences (Nizozemska), University of Ljubljana (Slovenija), University of Malta (Malta), University of Belgrade - Faculty of Organizational Sciences (Srbija), University of Malaga i University of Cadiz (Španjolska), University of Brest (Francuska).

Sveučilišni startupi natjecat će se prema kategorijama u kojima djeluju, a obuhvaćene kategorije su: AgriTech, Hrana i bioekonomija, Martech, Energija i okolišna održivost, Održiva moda, Robotika, AI i IoT, Obrazovanjen(EdTech), Turizam i kreativna industrija te Medicina i kvaliteta života. Članovi žirija i govornici su stručnjaci iz svijeta poduzetništva i investicijskog menadžmenta, a dolaze iz Mađarske, Irske, Nizozemske, Finske, Njemačke, Poljske i Hrvatske.

Kao članovi žirija sudjelovat će:

● Michael Chaffe, direktor Wolves Summit

● Arjan Goudsblom, suosnivač i direktor u Preneurz.Amsterdam

● Alexander Bernhard, suosnivač i partner u Impact Hub Stuttgart

● Mirza Segdati, osnivač i voditelj akceleratora u Red Brick Accelerator

● Kristina Čorić, voditeljica projekata u HdM Startup Centru

● Catherine Ogilvie, strateški marketinški savjetnik u Silicon Castle

● Vedran Blagus, principal u South Capital Ventures

● Tamas Szeker, suosnivač i partner u iScale HUB

● Antonija Eremut Erceg, pročelnica Odjela za razvoj grada, Grad Split

Najbolji tim ponijet će titulu “Najbolji sveučilišni startup 2023.” te kao takav osigurava brojne nagrade. Glavnu nagradu osigurao je Infobip, globalna IT i telekomunikacijska tvrtka, i to za pobjednika 7.500,00€ za korištenje Infobipove komunikacijske tehnologije, 5.000,00€ za drugoplasiranog, 2.500,00€ za treće plasiranog. Prva tri tima biti će nagrađena i s ulaznicama za Shift konferenciju. Osim nagrada Infobipa, najbolji startup bit će nagrađen i mjestom u akcelatorskom programu Silicon Castles.

Također, prva tri startupa osiguravaju sudjelovanje i izlaganje na Wolves Summit 2024. Wolves Summit je najveća poduzetnička konferencija u srednjoj i istočnoj Europi koja spaja preko 2000 startup poduzeća u potrazi za investicijom i investitora iz cijelog svijeta. Svi sudionici ovogodišnjeg natjecanja dobit će besplatna tri mjeseca korištenja alata QuilBot, te od platforme Sendpulse prva tri mjesta dobivaju po 5000 $ kredita. Osim vrijednih nagrada, vrijedi istaknuti i da su potporu organizaciji dali i tvrtka Dalmacijavino koja je osigurala piće za sudionike te tvrtka Promet Split koja je svim sudionicima omogućila besplatne vožnje tijekom trajanja manifestacije. Stup! se ove godine odvija kao dio projekta University Green Digital HUB .

Glavni cilj projekta je jačanje digitalnih, zelenih i poduzetničkih vještina studenata, sveučilišnih startupa i sveučilišnih djelatnika te jačanje kapaciteta ustanova visokog obrazovanja u području podučavanja za digitalnu i zelenu tranziciju. Projekt “University Green Digital HUB” traje 24 mjeseca, a sufinanciran je sredstvima iz programa Erasmus+. Ovo natjecanje je idealna prilika sveučilišnim startupima da se povežu sa međunarodnom startup zajednicom i dođu u vidokrug startup investitorima iz Europe.