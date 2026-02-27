Svečana večer obrtnika u Splitu: Obilježava se 30 godina Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije

U hotelu Radisson Blu u Splitu ove subote u 18 sati održat će se svečana večer obrtnika povodom 30 godina djelovanja Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije

U sklopu svečane Akademije bit će dodijeljena priznanja najzaslužnijim obrtnicima za doprinos radu obrtničkih asocijacija i humanitarnim aktivnostima, kao i za iznimne poslovne rezultate u vođenju i poslovanju obrta. Predviđene su i nagrade za životno djelo za dugogodišnji doprinos razvoju obrtništva.

Okupljenima će se obratiti predsjednik županijske komore Hrvoje Biošić, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, župan Blaženko Boban, predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil te državni tajnik Ministarstva gospodarstva Goran Romek.

U okviru programa planirano je i potpisivanje Povelje o prijateljstvu između Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije i Obrtničke komore Zagreb, s ciljem jačanja međusobne suradnje unutar obrtničkog sustava.

Istoga dana u Splitu će se održati i sjednica Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore, čime se dodatno ističe značaj županijske komore u sustavu hrvatskog obrtništva.