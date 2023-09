SVE ZRAČNE LUKE U DALMACIJI U PLUSU, OSOBITO SPLIT Od početka godina gotovo 2,5 milijuna putnika. Više nego 2019.

Tri hrvatske zračne luke, Split, Dubrovnik i Zadar, objavile su mjesečnu statistiku na svojim web stranicama. Očekivano, broj putnika je visok što i ne čudi s obzirom na samu špicu ljetne sezone. Ukupno je u tri spomenute hrvatske zračne luke u kolovozu prihvaćeno i otpremljeno više od 1.4 milijuna putnika.

Zračna luka Split u kolovozu je zabilježila ukupno 678.436 putnika, nešto manje nego u srpnju, no u usporedbi s kolovozom 2019. godine, zabilježeno je 6 tisuća putnika više. Srpanj i kolovoz tradicionalno su najjači mjeseci u splitskoj zračnoj luci, a do sada je, od početka godine pa do kraja kolovoza, na Resniku zabilježeno čak 2.497.339 putnika, javlja Croatian Aviation.

Najave za rujan i listopad su također dobre, pa se pozitivan trend očekuje i u sljedeća dva mjeseca ljetnog reda letenja, a s obzirom na najavljeno povećanje letova Croatia Airlinesa iz Splita ove zime, brojke bi i u studenome i prosincu trebale biti pozitivne, unatoč redukciji zimske linije KLM-a s pet na jedan tjedni let.

Zahvaljujući prvenstveno Ryanairu, zadarska zračna luka također niže pozitivne rezultate. U kolovozu je u Zadru bilo 295.719 putnika, što je gotovo 10 tisuća putnika više u odnosu i na srpanj.

Prošle je godine zadarska zračna luka po prvi put u svojoj povijesti prihvatila i otpremila više od milijun putnika, a već sada, nakon prvih 8 mjeseci ove godine, zabilježeno je nešto više od 947 tisuća putnika, pa je jasno da će rezultat iz prošle godine biti nadmašen.

Na samom jugu Hrvatske, u Zračnoj luci Dubrovnik, u kolovozu je prihvaćeno i otpremljeno ukupno 444.368 putnika, što je još uvijek značajno manje u odnosu na predpandemijsku 2019. godinu, a radi se o brojci koja je razini kolovoza iz 2017. godine.

Dubrovnik je i u srpnju zabilježio dobar rezultat, 447 tisuća putnika, pa je u kolovozu zabilježeno tek neznatno manje putnika. No, još jednom, dubrovačka je zračna luka najdalje od brojki iz 2019. godine, a do sada je, u prvih 8 mjeseci ove godine, na Čilipima zabilježeno 1.7 milijuna putnika.