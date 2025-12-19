Sve više žena otvoreno priznaje da ne želi imati djecu: "Kažu da sam sebična i da ću se predomisliti i pokajati. Neću"

Generacija Zed i TikTok otvaraju teme o kojima su se milenijalci i boomeri rijetko usuđivali govoriti. Tako je proteklih godina jedna od top tema koja je izašla iz tabua na TikToku ona "childfree" žena, osoba koje jasno i glasno priznaju da ne žele i ne namjeravaju rađati djecu.

Pojmovi childfree i childless su potpuno različiti - dok su childless žene one koje djecu nisu rodile zbog drugih faktora, childfree žene su odlučile ne rađati djecu. I svoje se odluke drže, bez obzira što društvo kaže o njihovoj odluci.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U najrazvijenijim zemljama čak 30% žena ne želi imati djecu

U razvijenim društvima posljednjih desetljeća bilježi se jasan i mjerljiv rast broja žena koje ne žele imati djecu ili koje do kasnije dobi ostaju bez djece, pri čemu je važno razlikovati žene koje su voljno bez djece (childfree) od onih koje su bez djece zbog okolnosti (childless). Istraživanja u Europi i Sjevernoj Americi pokazuju da između 8 i 30 posto žena izričito navodi da ne želi imati djecu, ovisno o zemlji, obrazovanju i generaciji. Primjerice, nizozemska istraživanja govore o oko 8 posto žena koje jasno odbacuju majčinstvo, dok u Švicarskoj taj udio među visokoobrazovanim ženama doseže i do 30 posto.

U SAD-u je udio odraslih bez djece koji kažu da ne planiraju imati djecu porastao s približno 14 posto početkom 2000-ih na gotovo 30 posto danas, što upućuje na snažan generacijski zaokret. Paralelno s tim raste i udio žena koje do kraja reproduktivne dobi ostaju bez djece: u zapadnoeuropskim zemljama taj se udio često kreće između 20 i 35 posto, dok je u Hrvatskoj svaka šesta žena u dobi od 40 do 50 godina bez djece. Razlozi za ove trendove nisu prvenstveno biološki, nego društveni i ekonomski: produljeno obrazovanje, nesigurni radni uvjeti, visoki troškovi stanovanja, promjene partnerskih odnosa, ali i sve veće prihvaćanje činjenice da majčinstvo više nije univerzalna niti obavezna životna uloga za žene.

Sve veći broj žena stoga svjesno bira život bez djece kao legitimnu i ispunjavajuću opciju, što predstavlja jednu od ključnih demografskih i kulturnih promjena suvremenog društva.

Žene koje ne žele djecu društvo smatra sebičnima. Je li to tako?

Fenomen žena koje ne žele imati djecu ili ostaju bez djece posljednjih je godina postao predmet ozbiljnih socioloških i demografskih istraživanja, a brojni stručnjaci upozoravaju da je riječ o legitimnom životnom izboru, a ne devijaciji. Izraelska sociologinja Orna Donath, poznata po istraživanjima društvenih normi majčinstva, ističe da društva i dalje polaze od pretpostavke da je želja za djecom univerzalna, iako empirijski podaci pokazuju suprotno – da sve veći broj žena svjesno odbacuje majčinstvo kao vlastiti put. Donath naglašava da se žene koje ne žele djecu često stigmatizira kao sebične ili emocionalno manjkave, premda njihova odluka proizlazi iz promišljanja, a ne iz nedostatka sposobnosti za brigu ili empatiju.

Slično tvrdi i američka autorica i istraživačica Melanie Notkin, koja upozorava da društvo žene bez djece i dalje definira kroz ono što "nisu", umjesto kroz njihove stvarne identitete i doprinose, naglašavajući da nepostojanje majčinstva ne znači nepostojanje smisla, odnosa ili društvene odgovornosti. Analize Pew Research Centra dodatno potvrđuju ove uvide, pokazujući da značajan i rastući udio žena otvoreno navodi kako ne želi imati djecu, pri čemu razlozi nisu prolazni hir, već kombinacija osobnih vrijednosti, ekonomskih uvjeta i promjene shvaćanja ispunjenog života.

Zajednički zaključak ovih istraživanja jest da je izbor života bez djece sve manje iznimka, a sve više dio normalizirane pluralnosti ženskih životnih strategija u suvremenim društvima.

Milijuni lajkova na videima gdje žene otvoreno pričaju o tome kako ne žele i neće rađati djecu

TikTok je preplavljen videozapisima s oznakom "bez djece, svojevoljno" odnosno "chlidfree by choice". U tim snimkama mlade, lijepe i uspješne žene objašnjavaju zašto su odlučile kroz život ići bez potomstva. Mnoštvo je i videa žena starije dobi koje govore da se nikada nisu pokajale što nisu rodile djecu.

"Ako se pitate kako će vam izgledati zrele godine ako ne rodite djecu, poslušajte me. Život će biti sjajan. Živim sama s mačkama, imam svoj umjetnički studio i radim, imam svoj biznis, ustajem u devet i imam svoj raspored. Idem gdje želim i kada želim. Imam puno prijatelja i često putujemo. Živjela sam u mnogo gradova i mijenjala ih kako mi je odgovaralo. Ne brinem o starosti i tko će brinuti o meni. Platit ću medicinsku sestru. Slobodna sam", govori jedna žena zrelih godina u videu koji na TikToku ima više od sto tisuća lajkova.

Mnoštvo childfree žena je u brakovima s partnerima koji su također odlučili kroz život ići bez potomstva. Razlozi su različite prirode - od ekonomskih do toga da neki ljudi zaista smatraju da djeca nisu za njih.

"Govore mi da sam sebična, a zapravo su oni sebični"

Nekad tabu tema o kojoj se nije govorilo, danas je na TikToku mainstream. Poplava videa "childfree by choice" naljutila je patrijarhat i čuvarica patrijarhata, a žene koje govore o svojim svjesno donesenim odlukama da neće rađati djecu su na udaru komentatora. Većinom ih vrijeđaju da su sebične i bezosjećjne.

Valeriya Divine kaže da je najbolja odluka koju je donijela ta da nema djecu. Kaže da je ljudi zbog te odluke smatraju sebičnom.

"Zapravo su oni sebični. Rađaju djecu da bi se netko brinuo o njima u starosti i dokazali svojim roditeljima da su bolji roditelji od njih. To nisu baš dobri razlozi za razmnožavanje", smatra mlada TikTokerica.

Što je s Hrvatskom?

U Hrvatskoj ne postoje sustavna istraživanja koja bi precizno mjerila koliko žena svjesno ne želi imati djecu, no dostupni demografski podaci jasno pokazuju snažan rast broja žena koje do kasnije dobi ostaju bez djece i značajno odgađaju majčinstvo. Prema podacima posljednjeg popisa stanovništva, otprilike svaka šesta žena u dobi između 40 i 50 godina nikada nije rodila, što predstavlja znatan porast u odnosu na ranija desetljeća i upućuje na duboke promjene u reproduktivnim obrascima.

Istodobno, u mlađim dobnim skupinama velik udio žena nema djecu: među ženama u dvadesetima većina još nije rodila, a udio onih bez djece znatno je veći nego prije deset ili dvadeset godina, što ukazuje na sustavnu odgodu roditeljstva, ali i na promjenu životnih prioriteta.

Hrvatska se pritom ubraja među zemlje s vrlo niskom stopom fertiliteta, ispod razine jednostavne obnove stanovništva, a velik udio kućanstava čine zajednice bez djece ili samci. Iako statistika ne razlikuje uvijek jasno između žena koje djecu nemaju zbog okolnosti i onih koje su takav životni izbor donijele svjesno, ukupni trendovi ukazuju na to da majčinstvo više nije univerzalna i očekivana životna etapa za sve žene, nego jedna od mogućih opcija u sve raznolikijim životnim strategijama suvremenog hrvatskog društva.

Djeca se u Hrvatskoj sve manje rađaju, ali samo je Josipa Lisac priznala da ih nikad nije željela

Za ovaj tekst bilo je nemoguće pronaći poznate sugovornice, a ostale žene koje poznajemo i koje ne žele imati djecu nisu se javno usudile progovoriti o svojoj odluci. U Hrvatskoj i dan danas postoje ginekolozi koji pacijentice pitaju "što čeka", a žene koje nemaju želju postati majke osuđuju se na sve moguće načine.

Jedina poznata Hrvatica koja je ikad javno priznala da nikad nije željela imati djecu je Josipa Lisac koja je medijima jednom prilikom rekla da jednostavno nikada nije željela postati majka.

"To je bila humana i razumna odluka. Oduvijek sam znala da ne želim biti majka. Karlo i ja smo se previše voljeli da bi u našim životima bilo mjesta za treću osobu", kazala je.