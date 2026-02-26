Sve više vršnjačkog nasilja u Solinu: Evo gdje možete dobiti konkretne savjete

Udruga DUGA iz Solin organizira peto predavanje u sklopu ciklusa Oblici nasilja u obitelji / zajednici, pod nazivom Pomoć žrtvama vršnjačkog nasilja. Predavanje će se održati u četvrtak, 5. ožujka 2026. godine, s početkom u 18 sati, u prostorijama Udruge DUGA na adresi Zvonimirova 75 u Solinu.

Sudionicima će biti ponuđene praktične smjernice o tome kako pružiti podršku djeci i mladima koji su izloženi vršnjačkom nasilju, kako reagirati u kriznim situacijama te koje korake poduzeti u suradnji sa školama i stručnim službama.

S obzirom na sve izraženiji problem vršnjačkog nasilja u lokalnoj zajednici, organizatori poseban poziv upućuju stručnjacima koji rade s djecom i mladima, ali i roditeljima, čija je uloga ključna u ranom prepoznavanju problema i pravodobnoj reakciji.

Predavanje se održava u okviru projekta Solin protiv nasilja: istraživanje, prevencija, solidarnost, a vodit će ga Katarina Šutalo, magistra psihologije i edukantica gestalt psihoterapije.

Sudjelovanje je besplatno uz prethodnu prijavu putem obrasca. Osobe koje su se već prijavile na prethodna predavanja iz ciklusa ne trebaju se ponovno prijavljivati.

Dodatne informacije dostupne su putem elektroničke pošte Udruge DUGA ili na njihovim društvenim mrežama.