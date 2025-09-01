Sve više Hrvata poseže za lijekovima za mršavljenje: Evo što nam oni rade u tijelu i što o tome misle stručnjaci

Nakon godina brze hrane, mnogi bi do bolje linije brzim rješenjima. U godinu dana za 28 posto je porastao broj izdanih lijekova koji potiču mršavljenje, pokazuju podaci HALMED-a.

"Mi ljudi uvijek volimo pronaći lakši put, pa je onda lijek za mršavljenje puno lakši put nego stvaranje nove navike. Rekao bih da sigurno toliki broj ljudi nema potrebu baš za farmaceutskim djelovanjem takvog lijeka", rekao je nutricionist Sebastijan Orlić za RTL.

Riječ je o lijekovima za dijabetes tipa 2 - među kojima je najpoznatiji Ozempic. "Osobe iz mog kruga, a i ja sam ga probao, mogu reći da stvarno smanjuje želju za hranom. + ali treba niti oprezan", kaže urednik portala 'Na inzulinu' Davor Skeledžija.

Pozitivna vijest ali...

Na hrvatsko tržište uskoro stiže i jedini novi lijek odobren isključivo za mršavljenje. Iz Hrvatske udruge za prevenciju debljine i dijabetesa tvrde, dostupnost lijeka pozitivna je vijest. Ali sve se mora urediti kroz javno zdravstvenu politiku.

"Korištenje lijeka koji služi za mršavljenje, će za nekoliko godina smanjiti troškove od psiholoških problema, neplodnosti, visokog tlaka, visokog šećera, kolesterola, raznih vrsta karcinoma", kaže predsjednica Hrvatske udruge za prevenciju debljine i dijabetesa Andrijana Buklijaš.

Dugoročno može biti opasno

Zvuči dobro u teoriji, ali gledanje na ove lijekove kao jedinog rješenja za debljinu, dugoročno može biti vrlo opasno, upozorava endokrinolog.

"Ako smo lijek počeli koristiti i gledali smo na njega kao jedno jednostavno rješenje u smislu malo ću se bockati smršaviti i to je to, kada prestanemo s lijekom vrlo vjerojatno će se tjelesna masa vratiti ponovno ćemo se udebljati", kaže specijalist endokrinolog Ivan Kruljac.

Lijek ne rješava glavne uzročnike debljine - stres, lošu prehranu i poremećaje hormona. "Lijek nije magični štapić koji ćete vi uzeti, sad je sve riješeno. To je samo jedna pomoć u procesu mršavljenja", kaže Buklijaš.

Kako djeluju lijekovi za mršavljenje?

Zdrav cilj, ističu nutricionisti, bio bi izgubiti kilograme uz očuvanje zdravlja, mišićne mase i gustoće kostiju.

Lijekovi za mršavljenje djeluju tako da korisnik gubi apetit.

"Usporava se prolaz hrane kroz probavni sustav i onda jednostavno nema potrebe za hranom, a naše tijelo konstantno se izgrađuje, razgrađuje od nutrijenata koje unosimo", kaže Orlić.

Pa tijelo i mozak ne mogu funkcionirati bez unosa svih nutrijenata.

"Trebamo koristiti GLP1 antagoniste kao odličan alat,a li ne zaboraviti da se moramo pozabaviti stresom prehranom i optimizacijom drugih hormona veoma često", kaže Kruljac.

Sve to, kako nakon skidanja s lijeka ne bi došlo do još većeg problema s povratkom kilograma.

Život bez 'kemije'

Ključno je raditi na zdravim navikama, smanjivanju porcija da bi se moglo doći do života bez kemije.

"Smanjenje tjelesne težine, to je jedan od najljepših osjećaja, možda čak i najvećih uspjeha koje osoba može za sebe napraviti. Od toga da imate puno više energije, da ste puno bolje volje do toga da ste puno veći doprinos za cijelo društvo", kaže Skeledžija.

Ako ne zbog sebe, zbog onih oko vas kojima ste potrebni.