Sve više automobila prikazuje neočekivane poruke: "Kupio sam auto od preko 54 tisuće eura, a sad mi prikazuje..."

Sve više modernih automobila danas je stalno povezano s internetom. Softverske nadogradnje, nove navigacijske karte ili dodatne funkcije dolaze bežično – bez posjeta servisu. No, uz tehnološki napredak dolazi i nešto što mnogi vozači nisu očekivali: reklame izravno na zaslonu automobila.

Primjer koji je uzburkao rasprave dolazi s platforme Reddit. Jedan vozač modela Volkswagen ID.7 objavio je fotografiju zaslona svog vozila na kojem se pojavila poruka o najbližoj Kaufland punionici. Poruka se preklopila s navigacijom, što je izazvalo zbunjenost i negodovanje, piše Fenix magazin.

„Kupio sam auto od preko 54 tisuće eura, a sad mi prikazuje reklame usred vožnje“, napisao je korisnik. Njegova objava brzo je postala viralna i potaknula žustru raspravu o granici između korisnih obavijesti i neželjene reklame.

Volkswagen: “Reklame nisu automatski uključene”

Na upit njemačkog portala t-online.de, Volkswagen je objasnio da se takve obavijesti prikazuju samo ako ih korisnik sam aktivira putem službene aplikacije Volkswagen App.

“Ove dodatne usluge nisu automatski uključene. Glavni korisnik mora ih sam aktivirati i prihvatiti uvjete korištenja. Deaktivacija je moguća u bilo kojem trenutku”, poručili su iz Volkswagena.

Prema objašnjenju proizvođača, riječ je o “preporukama” – obavijestima koje se temelje na lokaciji i koje bi trebale pomoći vozaču, primjerice pronalaskom najbliže punionice. No, neki korisnici smatraju da je granica između korisnih savjeta i komercijalnog oglašavanja vrlo tanka.

Korisne informacije ili prikriveni marketing?

Volkswagen objašnjava da se obavijesti pojavljuju kratko i diskretno, a detaljnije informacije prikazuju se samo dok vozilo miruje. Primjerice, ako baterija padne ispod 20 posto, sustav može predložiti obližnju punionicu ili benzinsku postaju.

Ipak, slučajevi kada se na zaslonu pojavi reklama za kavu na popustu u obližnjem supermarketu mnogima ne djeluju ni korisno ni poželjno. Tvrtka napominje da korisnici sami mogu podesiti učestalost obavijesti ili ih potpuno isključiti u postavkama vozila.

Trend koji dolazi: Reklame u automobilima budućnosti

Fenomen nije ograničen samo na Volkswagen. U Sjedinjenim Državama vozila marke Jeep već prikazuju sponzorirane sadržaje, dok patenti Forda sugeriraju mogućnost da vozila u budućnosti pomoću kamera prepoznaju reklamne panoe uz cestu i prikazuju ih na zaslonu, piše Fenix magazin.

Suprotno tome, BMW zasad izričito odbacuje ideju bilo kakvih reklama u vozilima, tvrdeći da „iskustvo vožnje mora ostati čisto i fokusirano“.

Stručnjaci upozoravaju: čitajte uvjete korištenja

Tehnološki stručnjaci upozoravaju da su današnji automobili sve više nalik pametnim telefonima – s nizom aplikacija, podataka i opcija koje zahtijevaju korisnički pristanak.

„Mnogi vozači bez razmišljanja kliknu ‘Prihvaćam’, ne znajući da time dopuštaju prikaz komercijalnih obavijesti u vozilu“, objašnjava njemački IT-analitičar Lars König.

Njegov savjet je jasan: prije nego što aktivirate bilo koju dodatnu uslugu, pročitajte što točno dopuštate – i ne bojte se isključiti ono što vam smeta.

Pametna vozila donose više udobnosti i sigurnosti, ali i novu vrstu oglašavanja. Granica između korisne informacije i digitalnog marketinga sve je tanja.

Ako ne želite reklame na zaslonu svog automobila – provjerite postavke, pročitajte uvjete i odlučite sami.