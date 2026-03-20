Sve veći nameti za male poduzetnike u Korčuli: Reklamni pultovi poskupljuju i do šest puta

U Korčuli je u tijeku javno savjetovanje o nacrtu Odluke o visini zakupnine za korištenje javne površine, koje traje od 10. ožujka do 8. travnja 2026. godine. Predložene izmjene izazvale su nezadovoljstvo dijela malih poduzetnika, koji smatraju da su novi iznosi neopravdani, nesrazmjerni i štetni za lokalno gospodarstvo.

Prema iznesenim primjedbama, posebno se problematizira način na koji su određene nove cijene zakupa, uz tvrdnju da nisu usklađene s načelima postupnosti i predvidivosti poslovnog okruženja, osobito za male poduzetnike koji čine najveći dio lokalne gospodarske aktivnosti.

Drastičan rast cijena za reklamne pultove

Najveći prigovor odnosi se na povećanje cijena za "bance, stalke, police i slično", odnosno površine i opremu koja se koristi za reklamiranje, prodaju izleta, karata i sličnih usluga. Navodi se da je cijena po četvornom metru, odnosno komadu, u svim zonama prosječno porasla za više od tri puta.

Kao primjer se ističe prva zona, u kojoj je broj reklamnih pultova najveći. Ondje bi cijena, prema nacrtu, porasla s dosadašnjih nešto manje od 80 eura mjesečno na čak 300 eura. U trećoj zoni povećanje je još izraženije, pa bi zakup s 26,54 eura porastao na 150 eura mjesečno, što je gotovo šest puta više.

Autor primjedbe upozorava da takav rast nema uporište u inflacijskim kretanjima. "Shodno tome bilo bi logično i životno da ono što je nekada iznosilo 80€ sada bude 107-108€, ali nikako 300€", navodi se u tekstu, uz ocjenu da je riječ o povećanju od 275 posto.

U tekstu se dodatno problematizira pozivanje na CPI, odnosno indeks potrošačkih cijena koji objavljuje Državni zavod za statistiku. Tvrdi se da se taj pokazatelj u nacrtu odluke koristi pogrešno ili proizvoljno, osobito ako se kao polazište uzima posljednja izmjena odluke iz 2018. godine.

Prema navedenim tvrdnjama, kumulativna stopa inflacije od 2018. do danas iznosi nešto manje od 35 posto, zbog čega se predloženi skokovi zakupnina ocjenjuju potpuno nerazmjernima.

Veći troškovi, bez osnovnih uvjeta za rad

Osim samih cijena, u primjedbi se ističe da stvarni uvjeti korištenja javnih površina ne opravdavaju takvo povećanje zakupnine. Navodi se kako na lokacijama gdje se postavljaju reklamni pultovi često dolazi do neometanog parkiranja motocikala, što fizički blokira pristup pultovima i otežava normalno obavljanje djelatnosti.

Dodatni problem, prema istom tekstu, predstavljaju poteškoće sa sustavom otpadnih voda tijekom ljetnih mjeseci, kada dolazi do izlijevanja fekalija u more. "Takvi uvjeti izravno utječu na mogućnost rada, ali i na ugled destinacije te sigurnost i zdravlje korisnika i posjetitelja", ističe se.

Autor pritom zaključuje kako je u takvim okolnostima "drastično povećanje zakupnine ne samo da je neopravdano, već je sramotno i neprihvatljivo, jer se od korisnika traži znatno veća naknada bez osiguranja osnovnih uvjeta za rad i bez učinkovite kontrole korištenja javnih površina".

Upozorenje i za turistički razvoj grada

U završnom dijelu teksta upozorava se i na posljedice za širu turističku sliku Korčule. Posebno se spominje otežavanje rada prijevoznika koji omogućuju izlete na obližnje otoke, uz tvrdnju da se time grad "u turističkom smislu svodi na poludnevnu destinaciju, bez vizije dugoročnog razvoja".

Nadodajmo na kraju da cijelu primjedbu na nacrt odluke potpisuje Antonio Sansović.