SVE VEĆI BROJ OBOLJELIH OD HRIPAVCA U SPLITU Bolest se širi i na cijepljenu djecu i odrasle: "Vrtići, ne upisujte djecu koja nisu cijepljena!"

Hripavac se i dalje širi Splitsko-dalmatinskom županijom sa već preko 250 prijavljenih slučajeva. Potpuno je cijepljeno 72 posto djece tj. djece koji su primili svih pet doza, a preostaje 28 posto nepotpuno cijepljene ili necijepljene djece. Podsjećamo. da se ne bi širila bolest potrebno je procijepiti 95 posto djece i više.

Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Željka Karin upozorava na probleme koji su posljedica širenja bolesti i utjecaja hripavca na širu populaciju.

"Treba biti 96 posto procijepljenosti da ne bi došlo do epidemije tj. do širenja bolesti među populacijom. Problem je, ako nisu dovoljno cijepljeni, bolest se širi i onda pogađa one koji se ne mogu cijepiti iz određenih razloga i necijepljene", kazala je ravnateljica Karin.

Bolest se širi na djecu, ali i na odrasle i adolescente. Kako kaže ravnateljica Zavoda, imunitet od cjepiva se izgubi tijekom godina, ali se svakako cijepljeni lakše nose sa simptomima bolesti nego necijepljena djeca i dojenačad koja imaju težu kliničku sliku.

"Osobito kod male djece i dojenčadi, koja ne znaju kašljati, koji se guše, koji ne mogu udahnuti, što može izazvati posljedice da ostanu bez kisika, odnosno dobiju konvulzije, može završiti i smrću. Kod odraslih su puno blaži simptomi, ali s obzirom da imamo puno malih koji nisu cijepljeni bolest se počela širiti i na cijepljene", objašnjava Željka Karin.

Novorođena djeca su u većem riziku od hripavca jer prva dva mjeseca života, nisu cijepljeni protiv te bolesti. Kako bi se zaštitilo dijete, trudnice prime cjepivo i tako osiguraju imunitet bebe protiv ove bolesti.

"U razvijenom svijetu se i trudnice cijepe kako bi se preko majke zaštitilo dijete. Majka koja se cijepila kao dijete izgubila je taj imunitet, zato se danas cijepe trudnice, upravo da njihovo novorođenče, dok dođe u fazu da se može cijepiti, bude u prva dva mjeseca života zaštićeno preko majke", napominje ravnateljica Zavoda.

Kako razlikovati simptome prehlade od hripavca?

S obzirom da je hripavac bolest respiratornog sustava i dišnih puteva, dobila ime po karakterističnom kašlju, postavlja se pitanje razlikovanja simptoma prehlade i ove bolesti.

Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije objašnjava razliku između simptoma. Naime, prvi tjedan simptoma, bolesti se ne mogu razlikovati jer su u pitanju lagani kašalj, curenje nosa i rijetko povišena temperatura. Drugi tjedan počinju karakteristični simptomi kao što su, jaki kašalj i teško udisanje tj.hripanje.

"Do 10 dana su simptomi prehlade, a nakon toga se razaznaju simptomi hripavca koje je lako prepoznati. Zato bi ona djeca, ali i stariji koja su bila u blizini osobe sa hripavcem, ako nakon 2 tjedna dobiju simptome prehlade trebali pomisliti da je i kod njih hripavac. Respiratorne epidemije su ciklički svako 3 do 5 godina. Sad je puno veći porast nego prije pandemije Covid-19.", zaključuje ravnateljica Karin.

Što se tiče testiranja na hripavac, nije uspostavljen posebni punkt. U prostorima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo omogućeno je testiranje na, između ostalog, hripavac i ostale respiratorne bolesti uključujući i koronavirus. Testiranje je dostupno svakoga dana za bilo koju respiratornu bolest na koju doktor uputi.

"Svaki dan se kod nas može testirati na uputnicu. Mi testiramo tzv. respiratorne panele. To liječnici opće i pedijatrije znaju, mi testiramo na sve respiratorne viruse i bakterije. Ovisi na što se posumnja. Možete reći da punkt odavno postoji. Mi imamo punkt za testiranje na sve respiratorne bolesti", naglašava ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Željka Karin.

A svim roditeljima koji odbijaju cijepiti svoju djecu obveznim cjepivima poručuje.

"Trebalo bi pozvati roditelje da se osvijeste i cijepe svoju djecu jer je to za dobrobit njihove djece i zdravlja. Treba pozvati i vrtiće da ne upisuju djecu koja nisu cijepljena, osim onih sa kontraindikacijama. Na ovaj način štitimo svoje i drugo dijete koje se možda ne smije cijepiti, ili drugog čovjeka, odrasloga, bolesnika; štitimo jer se iz nekoga razloga ne može cijepiti, a prije svega štitim sebe i svoje dijete."

Dodaje kako je cijepivo protiv hripavca iznimno sofisticirano te da su moguće posljedice bolesti veće nego što bi bile nuspojave od cijepljenja.